تعرفي على بعض الأفكار الجديدة لاعتماد الجينز بأسلوب الفاشينيستا العربية

الجينز من دون شك أحد القطع المفضلة بالنسبة لمعظم الناس، بغضّ النظر عن السن أو الذوق في الموضة، فهو قطعة عملية ومريحة يسهل تنسيقها ومثالية للمشاوير اليومية والمناسبات الرسمية أيضًا، لا سيّما وأنّ دور الأزياء العالمية أصبحت في كل موسم، تقدّم أجمل التصميمات منه وأكثرها تميزًا، بحيث أصبح أكثر من مجرد قطعة كلاسيكية بسيطة، ومؤخرًا شاهدنا الفاشينسيتاز العربيات وقد نسقن أجمل الاطلالات في بناطيل الجينز، وقد اعتمدن أساليب جديدة ومبتكرة، ونحن جمعنا لكِ اليوم صور هذه الاطلالات، لتستوحي منها اطلالة لافتة تتألقين بها في مختلف المناسبات، وإليكِ بعض الأمثلة.

علا فرحات في الجينز في لوك مستوحًى من الثمانينيات

علا فرحات تختار دائمًا تنسيقات شبابية وعصرية لافتة، مثل هذا اللوك الذي نسقته في الجينز مؤخرًا، وقد استوحته من حقبة الثمانينيات ونسقت فيه جينز كلاسيكيًّا بقصة أرجل واسعة، مع كورسيه قصيرة معرقة من “فيرساتشي” Versace، وجاكيت بليزر أسود، وأكملت اللوك بشنطة يد باللون الأحمر من “هرمس” Hermes، وحذاء رياضي أبيض من كونفرس” Convers.



فوزازا أنيقة في الجينز والبليزر

العنود بدر أو المعروفة بـ فوزازا، تنسق دائمًا اطلالات أنيقة ومميزة وتعشق الجينز، ومؤخرًا شاهدناها في لوك ناعم اختارت فيه بنطلون جينز أزرق، مع تيشرت قطنية، ومن فوقها جاكيت بليزر أسود، وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ من “غوتشي” Gucci، “وشنطة يد بنقشة جلد حمار الوحش Zebra.





ديما الأسدي في تنسيق سهرة في الجينز

ديما الأسدي اعتمدت الجينز بأسلوب عصري للسهرة، نسقت فيها جينز بخصر عالٍ أزرق، مع توب باللون الزهري مزينة بالكشكش، وصندل بكعب عالٍ وشنطة يد صغيرة من البلاستيك الشفاف، وأكملت اللوك بمجوهرات ناعمة ذهبية.

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تنسيق رسمي في الجينز اعتمدته مرام زبيدة

مرام زبيدة أيضًا اعتمدت الجينز بأسلوب رسمي للسهرة، نسقت فيه جينز بخصر عالٍ أزرق، مع توب قصيرة بتصميم مبتكر من التول باللون الزهري بقصة الكتف الواحدة، واختارت مع اللوك صندلًا بكعب عالٍ فضي، وشنطة يد من “سانت لوران” Saint Laurent.

أفكار جديدة لاعتماد الجينز بأسلوب الفاشينيستاز العربيات، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ.

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