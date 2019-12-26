على طريقتها الخاصة قررت الفنانة رانيا يوسف، أن تهنئ جمهورها ومتابعيها عبر "السوشيال ميديا" بالعام الجديد.
وعكس معظم النجوم، لم تنشر رانيا يوسف صورا من أمام شجرة الكريسماس، بل فيديو وهي مرتدية فستان العام الجديد، الذي تميز بلونه الأحمر الذي يميز احتفالات الكريسماس.
كان الفستان "أوفشولدرز"، مفتوح من منطقة الصدر، وعليه إكسسوارات من اللون الذهبي، وأكملت "اللوك" بروج وطلاء أظافر أحمر اللون.
وكتبت رانيا في تعليق على الفيديو، "عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة سعيدة لعائلتي وجمهوري الحبيب. آمل أن يجلب لك هذا العام كل الفرح في العالم. أحبكم دائمًا". ️
وقالت في الفيديو، مع خلفية أغنية فيروز "الليلة ليلة عيد"، "يا رب تبقى سنة 2020 زي الفل على كل الناس، واللي محققش، حلمه في 2019 يحققه إن شاء الله في 2020، سنة جديدة سعيدة".
الفيديو لاقى تفاعلا من قبل جمهور ومتابعي رانيا يوسف، وكان من بين التعليقات، "أمنيتي ليكي. كل سنة وأنتي طيبة. عشان بحب أشوفك دايما"، و"كل سنة وإنتي طيبة".
كانت هذه تفاصيل خبر بفستان الكريسماس.. رانيا يوسف توجه رسالة لجمهورها قبل 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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