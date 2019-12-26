طريقة عمل الجبنة المش

تعتبر الجبنة المش من الأطباق التي قد يحتاج البعض لتناولها بين الحين والآخر، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف نجلاء الشرشابي. مقادير المش 2 كوب مرتة نصف كوب حلبة حصى 1 كيلو جبنة قريش نصف كوب ملح نصف كوب ترمس 1 كيلو لبن نصف كوب شطة ناعمة Advertisements نصف كوب بابريكا نصف كوب ملح للجبنة نصف كوب كركم طريقة تحضير المش تذوب المورتة على النار يضاف اللبن والشطة والكركم والبابريكا والترمس والملح تقلب الجبنة مع الملح على مصفاة وتترك ليلة في الثلاجة تضاف الجبنة لخليط المورتة يوضع الخليط في برطمان في الثلاجة حتى الاستخدام

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