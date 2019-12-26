الجينز على طريقة بيلا حديد وكيندال جينر تُبرز تفاصيل الجسم بشكل ملفت

يعتبر الجينز من القطع الأساسية التي لا غنًى عنها في حياة أيّ فتاة، إذ إنه القطعة الوحيدة التي لا تغيب عن ساحة الموضة أبدًا، كما تعددت تصاميمه، ولعارضات الأزياء أسلوبهن الخاص في متابعة صيحات الموضة خصوصاً في ما يتعلق بالدنيم، وهذا ما لاحظناه بشكل كبير لدى بيلا حديد وكيندل جينر للواتي لديهن أسلوبهن الخاص في تنسيق الجينز بطرق مختلفة، سواء أكان سروال، سترة، جمبسوت أو غيره… لذا تعرفي الى الأساليب المتنوعة التي تعتمدها كل واحدة منهما واختاري الأفضل لك.

كيندل جينر بأسلوب صبياني

تعشق عارضة الأزياء كيندل جينر أسلوب ارتداء جينز ذات قصة الـ Boyfriend Cut، فهو يمنحها طابعاً مريحاً ولا يقيدها أبداً، وهي غالياً ما تتوجه نحو قصات واسعة عند الخصر ومنطقة الأرداف. كما تلجأ الى الجينزات الممزقة ذات التدرجات اللونية المتنوعة. فضلاً عن ذلك، تهوى كيندل ارتداء سترات الجينز المتنوعة وتنسقها مع مختلف إطلالاتها من فساتين وتنانير وتي شيرتات وغيرها.

بيلا حديد بأسلوب ملفت

من جهة أخرى، تعمد بيلا حديد الى التنويع في قصات الجينز الخاصة بها، اذ نراها في أوقات كثيرة متألقة بسراويل وبلوز من الدنيم ذات قصة ضيقة جداً، تبرز تفاصيل الجسم بشكل ملفت.

فضلاً عن ذلك تحب بيلا حديد ارتداء الجامبسوت المصنوع من الدنيم ذات القصة الضيقة أيضاً. وعلى غرار كيندل جينر، رصدنا بيلا حديد في أوقات كثيرة متألقة بالجينز الواسع الممزق بأسلوب الـ StreetStyle والذي يمنحها طلة عصرية جميلة وملفتة.من برأيك، بين كيندل جينر وبيلا حديد هي الافضل، وأي أسلوب ستختارين للتألق به.

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