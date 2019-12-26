بدون سجن.. بهذه الطرق مزرعة ألمانية تؤهل المجرمون لحياة أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

يعرف المجرمون دائمًا أن مصيرهم هو السجن، حتى وإن اختلف شكل المبنى والأنشطة التي يسمح لهم بممارستها في الداخل، وربما يصبح للبعض بداية جديدة بعد الخروج من السجن وآخرون لا.

تجربة جديدة في ألمانيا، يخوضها المجرمون بهدف إعادة تأهيلهم من جديدة تجاه الحياة، ففي داخل مزرعة Fleckenbühl، يعمل الرجال والنساء بشكل دوري في تقطيع الأشجار ورعاية البقر، وصناعة الجبن، وحصد المحاصيل بحسب ما أوضح موقع "انسايدر".

المزرعة تبدو للوهلة أنها عادية، دون حراسة، لكن بالحديث مع العمال نجد أنهم لديهم سوابق أعمال غير قانونية، إما مخدرات أو جرائم أخري، والبعض منهم دخلوا سجون قبل ذلك.

تتكون المزرعة التي تقع على بعد 66 ميل من شمال فرانكفورت، من 106 شخص، 84 رجل، و15 امرأة، و7 أطفال، أصغرهم يبلغ عام واحد وأكبر شخص 91 عام.

الجميع يأتي إلى المزرعة بهدف التأهيل، ولا تحتوي المزرعة على أطباء أو علماء نفس أو معالجون، ويعتمد الجميع على المساعدة الذاتية ومشاركة الخبرات لمجاهدة النفس. والقواعد في المزرعة بسيطة، لا مخدرات، لا تدخين، لا عنف، لا كحول.

_من السرقة إلى تقطيع الأخشاب

يحكي الشاب "يانوش" 34 عام، أنه عاش حياة مضطربة، إذ كان يدخن كثيرًا ويسطوا على المنازل لسرقتها، ما أدى إلى دخوله السجن لمدة 6 سنوات".

وأضاف، "السجن لا يعلمك طريقة التفكير المنطقية، ولا كيف تعيش بشكل طبيعي بعد الخروج منه، لكن في المزرعة الحيوانات والطبيعة تجعلني أكثر هدوءًا، وتقطع الأشجار يخلصني من أي غضب أشعر به".

من المخدرات إلى الزراعة

يقول هنري 19 عام، إنه عانى من طفولة قاسية، وكان يحلم دائمًا بالحصول على حياة ووظيفة أفضل، لكنه اعتاد على شرب المخدرات، وأصبح مشردًا في الشوارع لمدة عامين.

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ويوضح هنري، أن العلاجات السريرية التي تلقاها قبل الذهاب إلى مزرعة فلينكبول فشلت معه، وأن نزلاء المزرعة يستطيعون مساعدته أكثر من الأطباء، بسبب خبرتهم الشبيهة به، وبالفعل تخلص تخلص من الإدمان، وأصبح أكثر هدوءًا.

وأضاف الشاب الصغير، أن نزلاء المزرعة يعرفون جيدًا أن العلاج الناجح هو تعلم كيفية العيش مرة أخرى بطريقة أفضل.

عائلة صغيرة

تعيش أنجي وابنها ليان البالغ من العمر سبع سنوات، معًا في المزرعة، حيث جائت إلى المزرعة كي تتعلم كيف تعيش مرة أخرى بطريقة أفضل، بعد إدمان المخدرات.

وفي بداية دخولها إلى المزرعة، ابتعدت أنجي عن طفلها لمدة عام كامل، قبل أن تستطيع رؤيته والعيش معه في المزرعة.

صانع الجبن

يبلغ سيباستيان 34 عامًا ، ويتدرب على أن يكون محبوبًا من الجميع، يستيقظ يوميًا عند الفجر، ويعمل في صناعة الجبن، ويخطط للعمل في سويسرا في مرعى في جبال الألب ومواصلة صناعة الجبن بعد خروجه من المزرعة.

لا توجد شروط قبول لمزرعة فليكنبول،فهي للجميع، وتبدأ عملية إعادة تأهيل الأشخاص منذ بداية دخولهم إلى المكان، حيث يتم تجريدهم من كل شيء، الهاتف، والمال والملابس.

ثم يرسل النزيل الجديد لأخذ دش بارد، ويذهب بعد ذلك للتعرف على غرفته والسرير الخاص به. في الأشهر الثلاثة الأولى من الإقامة،ستتحمل مسؤولية تنظيف الطاولات، وغسل الصحون، والممرات، وغسيل الملابس، وإزالة القمامة، وتنظيف المراحيض.

كذلك لا يوجد اتصال خارجي، ولا إنترنت، ولا اتصال هاتفي، ولا يُسمح بالزيارة أيضًا. والفكرة من هذه الشروط هي أنه قبل إرضاء الآخرين ، يجب أن تتعلم إرضاء نفسك أولاً.

كلما زاد الوقت الذي تقضيه في المكان، كلما حصلت على "حقوق" أكثر، فبعد نصف عام، تحصل على مصروف بقيمة 20 دولارًا شهريًا، بعد 12 شهرًا، تتلقى أول زيارة عائلية، وإجازة قصيرة خاضعة للإشراف، أما بعد عامين ، تحظى بفرصة العيش في غرفة بمفردك.

أما عن التمويل فيحصلون عليه من عملهم الخاص أو التبرعات، ولا توجد مدة محددة للإقامة، في المكان، وتقدم مزرعة Fleckenbühl التدريب في 12 مهنة مختلفة، ما يتيح الفرصة لممارسة وظائف متنوعة.