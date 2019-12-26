مادة طبيعية بالطماطم تحميك من أمراض القلب والسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
تعد الطماطم من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية وتتمتع بفوائد صحيّة جمّة، حيث إنها تحتوي على مادة الليكوبين "Lycopene" التي تساعد في الوقاية من أمراض القلب والسرطان، بحسب ما يقول خبير التغذية الألماني هارالد زايتس.
ويضيف "زايتس" أن مادة الليكوبين تندرج ضمن مضادات الأكسدة، التي تحارب ما يعرف باسم الجذور الحرة “Free Radicals”، والتي تهاجم الحمض النووي وترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.
كما تساعد مادة الليكوبين في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وإن كانت لا تغني عن الكريمات الواقية من الشمس.
وأشار زايتس إلى أن المصادر الغذائية لمادة الليكوبين تتمثل في الطماطم، خاصة معجون الطماطم وعصير الطماطم، وكذلك البطيخ والجزر الأحمر والفلفل الأحمر.
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