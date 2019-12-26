اعرفي الكمية المناسبة لتناول فيتامين الحمل يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يلعب "فيتامين الحمل" أو حمض الفوليك دورًا كبيرًا في نمو الجنين أثناء الحمل، كما يحمي من التشوهات مثل عيوب الأنبوب العصبي، وفق ما قالت الجمعية الألمانية للتغذية.

وتحتاج خلال فترة الحمل إلى تناول حمض الفوليك، الذي يعرف أيضا باسم فيتامين B9، بكمية تتراوح بين 400 و600 ميكروجرام يوميا، مشيرة إلى أنه مصادره الغذائية تتمثل في الخضروات الورقية الخضراء كالسبانخ والكرنب، بالإضافة إلى الهليون وفول الصويا والمكسرات وجنين القمح.

وشددت المجلة إلى أنه عند الحاجة يمكن أيضا تناول أقراص حمض الفوليك تحت إشراف الطبيب.