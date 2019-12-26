لإطلالة مثالية في الدوام...اختاري هذه الخواتم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 ديسمبر 2019 01:44 مساءً - تهمل بعض السيدات إطلالات العمل والأزياء التي تختارها لها، وقد تعتبر البعض منهن أن إطلالات العمل لا يجب أن تعطى أهمية الإطلالات الرسميّة الكلاسيكية أو إطلالات السّهرات.

لكن هذا الأمر خاطئ، فإطلالات العمل توازي بأهميتها باقي الإطلالات بل ويجب أن تأخذ حيزاً اكبر من اهتمامك فهي تعكس أناقتك الداخلية. ولهذه الأسباب قررت دور المجوهرات العالمية أن تقدم مجموعات تضمنت خواتم ناعمة التصاميم، ستكون القطعة الأهم التي تزينين فيها إطلالتك في العمل.

وقد جاءت هذه الخواتم بتصاميم متنوعة، معظمها من الذهب الأصفر أو الذهب الوردي الرقيق والناعم.



خواتم للعمل بتصاميم غير تقليدية

خاتم يناسب إطلالات العمل بتصميم غير تقليدي من Balenciaga



برزت الخواتم ذات التصاميم غير التقليدية في الكثير من المجموعات، فبعضها جاء مرصع بالكثير من الأحجار الكريمة وبعضها الآخر جاء من دون ترصيع.

أما ما انتقيناه لك لإطلالاتك في العمل، فقد لفت نظرنا الخاتم من Balenciaga والذي جاء من الذهب الأصفر بتصميم غريب ولافت، حيث جاء على شكل حلقتين كبيرتين متداخلتين فيما بينهما.

في حين قدمت Saint Laurent خاتم بتصميم غريب وغير تقليدي، جاء بأشكال هندسية متداخلة فيما بينها.



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خواتم للعمل بتصميم حلقات متداخلة

خاتم بتصميم حلقات متداخلة من Bottega Veneta



تصميم الحلقات المتداخلة هو من أفضل وأجمل التصاميم الذي يمكن اختياره مع إطلالاتك في العمل، خاصة وأن هذا التصميم كان الأبرز في المجموعات لشتاء 2020.

وقد لفت نظرنا الخاتم من Bottega Veneta الذي جاء بحلقتين متداخلتين، إحداهما بتصميم تقليدي، والأخرى جاءت مبرومة بأسلوب لافت وغير تقليدي.

ننصحك بتنسيقه من دون مجوهرات أخرى، لكي يبرز جماله و لكي لا تصبح الإطلالة متكلفة



خواتم للعمل من الذهب الوردي الناعم

خاتم من الذهب الوردي بتصميم ناعم من Repossi



يتمتع الذهب الوردي بالقدرة على منح قطعة المجوهرات الفخامة والرقي مع الأنوثة المفعمة بالرقة والجاذبية.

ولإطلالتك في العمل، اختاري الخاتم الأنيق الذي قدمته Repossi والذي جاء من الذهب الوردي بتصميم بسيط وناعم، حيث لم يأت الخاتم مرصع أو مزين بأي أحجار كريمة، ما جعله مناسب للغاية لإطلالات العمل التي تحتاج البساطة.



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