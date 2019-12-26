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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 ديسمبر 2019 01:44 مساءً - تهمل بعض السيدات إطلالات العمل والأزياء التي تختارها لها، وقد تعتبر البعض منهن أن إطلالات العمل لا يجب أن تعطى أهمية الإطلالات الرسميّة الكلاسيكية أو إطلالات السّهرات.
لكن هذا الأمر خاطئ، فإطلالات العمل توازي بأهميتها باقي الإطلالات بل ويجب أن تأخذ حيزاً اكبر من اهتمامك فهي تعكس أناقتك الداخلية. ولهذه الأسباب قررت دور المجوهرات العالمية أن تقدم مجموعات تضمنت خواتم ناعمة التصاميم، ستكون القطعة الأهم التي تزينين فيها إطلالتك في العمل.
وقد جاءت هذه الخواتم بتصاميم متنوعة، معظمها من الذهب الأصفر أو الذهب الوردي الرقيق والناعم.
خواتم للعمل بتصاميم غير تقليدية
برزت الخواتم ذات التصاميم غير التقليدية في الكثير من المجموعات، فبعضها جاء مرصع بالكثير من الأحجار الكريمة وبعضها الآخر جاء من دون ترصيع.
أما ما انتقيناه لك لإطلالاتك في العمل، فقد لفت نظرنا الخاتم من Balenciaga والذي جاء من الذهب الأصفر بتصميم غريب ولافت، حيث جاء على شكل حلقتين كبيرتين متداخلتين فيما بينهما.
في حين قدمت Saint Laurent خاتم بتصميم غريب وغير تقليدي، جاء بأشكال هندسية متداخلة فيما بينها.
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خواتم للعمل بتصميم حلقات متداخلة
تصميم الحلقات المتداخلة هو من أفضل وأجمل التصاميم الذي يمكن اختياره مع إطلالاتك في العمل، خاصة وأن هذا التصميم كان الأبرز في المجموعات لشتاء 2020.
وقد لفت نظرنا الخاتم من Bottega Veneta الذي جاء بحلقتين متداخلتين، إحداهما بتصميم تقليدي، والأخرى جاءت مبرومة بأسلوب لافت وغير تقليدي.
ننصحك بتنسيقه من دون مجوهرات أخرى، لكي يبرز جماله و لكي لا تصبح الإطلالة متكلفة
خواتم للعمل من الذهب الوردي الناعم
يتمتع الذهب الوردي بالقدرة على منح قطعة المجوهرات الفخامة والرقي مع الأنوثة المفعمة بالرقة والجاذبية.
ولإطلالتك في العمل، اختاري الخاتم الأنيق الذي قدمته Repossi والذي جاء من الذهب الوردي بتصميم بسيط وناعم، حيث لم يأت الخاتم مرصع أو مزين بأي أحجار كريمة، ما جعله مناسب للغاية لإطلالات العمل التي تحتاج البساطة.
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كانت هذه تفاصيل خبر لإطلالة مثالية في الدوام...اختاري هذه الخواتم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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