يقي من تصلب الشرايين.. فوائد كبيرة لقشر البرتقال

للبرتقال فوائد عديدة خاصة في موسمه فصل الشتاء، نظرا لقدرته على محاربة نزلات البرد، واحتوائه على فيتامين سي، ولكن يؤكل البرتقال عادة، ويرمى قشره، رغم وجود فوائد صحية عديدة للقشر، ولن تضظر لرمسه بعد ذلك.

ويستعرض التقرير التالي فوائد قشر البرتقال بحسب "سبوتنيك"، نقلا عن دراسة أجرتها الأستاذة المساعدة في علوم الأغذية والتغذية البشرية في معهد علوم الغذاء والزراعة التابع لجامعة فلوريدا، يو وانغ، حول دور قشرة البرتقال في مكافحة الأمراض.

يحمي من تصلب الشرايين

تقول دراسة وانغ، إن مستخلص قشر البرتقال يمكنه تعديل الميكروبات الموجودة في الأمعاء ويقي من تصلب الشرايين، فقشر البرتقال يحتوي على مكونات تساهم في إنتاج مركب "ثلاثي ميثيل أمين"، الذي يؤخر حصول تصلب في الشرايين.

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يقي من السرطان

قشور الحمضيات بشكل عام، بحسب الباحثون، بما فيها البرتقال، فعالة، في منع الأنشطة السرطانية في الجسم.

صحة البشرة

تحتوي قشرة البرتقال على كميات كبيرة من فيتامين "E" ومضادات للأكسدة، والتي تساعد في الوقاية من من ظهور البقع والتجاعيد، إضافة لإحتوائها فيتامين "C"، الذي يقلل من ظهور علامات العجز المبكر.

الحساسية

تحتوي قشور البرتقال على مركبات فعالة تؤثر على الجهاز المناعي، كما وتقوم بمنع إطلاق ما يعرف بالهيستامين، الذي يسبب ردود أفعال الحساسية.