حب من أول نظرة انتهى بانفصال.. قصة "20 سنة" بين غادة عادل ومجدي الهواري

"صدفة فلقاء فإعجاب فصداقة فحب فزواج فانفصال"، هكذا كان التدرج الطبيعي لعلاقة الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، قبل 20 عامًا، حينما تعرفا عن طريق صديقة مشتركة لهما، والتي وقع في غرامها منذ الوهلة الأولى التي رأها بها، حيث تعرفا عامًا كاملًا وتقربا من بعضهم البعض حتى قررا الزواج، وشكلا أجمل قصص الحب التي عرفها الوسط الفني منذ زواجهم حتى قررا انفصالهم.

وأكملت غادة عادل عامها الـ45، أمس، والتي مازالت محتفظة برشاقتها وأناقتها، وتصدرت محركات البحث "جوجل"، بعد الاحتفال بعيد ميلادها وسط مجموعة من الفنانين من ضمنهم السورية كندة علوش، أحمد دواد، والسناريست تامر حبيب، والفنان أحمد رزق، وغيرهم من الأصدقاء المقربين لها.

بدأت قصة الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري بمقابلتها لصديقة قديمة لها عند وصولها إلى مصر، والتي دعتها للعمل في مجال الإعلان مع الهواري، وهو ما رحبت به "غادة" وذهبت إلى مكتبه بصحبة عمتها وابنتها.

"نظرة عينيها عمري ما هنساها أول ما شوفتها قولت دي قدري"، كلمات وصف بها المخرج مجدي الهواري اللقاء الأول الذي جمعهما معًا، خلال استضافتهم مع الإعلامي مفيد فوزي في برنامج "مفاتيح"، ليبادر بالإشادة بجمال عينيها وملامحها تاركًا الحديث الفعلي حول الإعلان، ما عزز الإحساس بالذات والثقة بالنفس لدى غادة عادل، لتستمر أحاديثهما لعام كامل ثم تُكلل قصة حبهما بالزواج.

بحث دائم عن تلك النظرة استمر طوال سنوات زواجهما الطويلة، التي مرا خلالها بالكثير من المواقف الأسرية الصعبة والرومانسية، فهو يعتبر "نظرات الحب" محركًا أساسيًا لمشاعر الفرد بجانب عوامل أخرى، لتصبح زيجتهما ضمن الزيجات الأبرز في الوسط الفني، وتسفر عن أبنائهما الخمسة؛ "محمد وحمزة ومريم وعبدالله وعز الدين".

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خلافات شخصية بين الثنائي تداولتها بعض وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، أحدها في كواليس تصوير برنامجها "تع اشرب شاي"، فتحت المجال أمام البعض للتلميح بانفصالهما، وهو ما اعتاد الثنائي على تجاهله، والظهور ونشر صورهما معًا دون التعليق عليه.

وكشفت "غادة" عن انفصالهما نهائيًا في حوارها مع أحد المجلات العربية، لافتة إلى حفاظها على سرية قرارهما طوال الفترة الماضية احترامًا لرغبته في إبقاء انفصالهما سريًا وبعيدًا عن وسائل الإعلام، رغم اقتناعها أن الأمر سينكشف آجلًا أم عاجلًا.

صداقة بعد الانفصال

رغم اتخاذ قرار الانفصال إلا أن الصداقة القائمة على الاحترام المتبادل، كان سيد الموقف، فأسباب الانفصال لم ترغب "غادة" في الإفصاح عنها لمراعاة خصوصية حياتها الشخصية، تسبب في صدمة بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لما يعرفه البعض عن حبهما الذي دام لأعوام طويلة، وكشفا عنه في مرات عديدة مسبقًا، لكن عاد "الهواري" لإثارة الجدل مجددًا بالأمس بعدما نشر صورة تجمعهما معًا عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقًا: "أنا والقمر"، وهو ما أثار حيرة متابعيهما حول إمكانية عودتهما من جديد.

فظل انفصالهم من أكثر القضايا التي شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجمهور الفنانة غادة عادل، وفي لقاءها ببرنامج "سهرانين" من تقديم أمير كرارة، أوضحت أسباب الانفصال قائلة: "بعد مرور الوقت على زواجنا وإنجابنا لخمسة أبناء نمت عدة خلافات بيننا وحينها اتفقنا على الانفصال لأنه سيحقق راحة لنا أكبر ولأطفالنا".

وأكدت أن الضحك والمزاح بينها وبين زوجها السابق مجدي الهواري زاد بعد الانفصال، وبأنهما مازالا أصدقاء وعلى علاقة طيبة حتى الآن.