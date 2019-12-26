صور.. خالد سليم وأسرته يحتفلون بالكريسماس بـ"البيجاما"

احتفال فريد من نوعه لخالد سليم وأفراد أسرته، فقد خضع لجلسة تصوير جديدة بمناسبة الكريسماس مع ابنتيه وزوجته في المنزل.

ومن أمام شجرة رأس السنة الجديدة، والتي تزينت بالأبيض كناية عن الثلج، وحاوطتها الهدايا، كان خالد سليم محتضنا أفراد أسرته، وزوجته في جو حميمي دافئ.

ولعل ما ميز جلسة التصوير ارتداء كل أفراد الأسرة، لبيجامات، جميعها لما ألوان وتيمة الاحتفال بالسنة الجديدة 2020.

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فقد ارتدي خالد سليم بيجامة من اللون الرمادي، وبنطلونها من الأسود في أحمر وعليها ميكي ماوس، وارتدت الفتاتين نفس البيجامة البيضاء، مع بنطلون أحمر كاروهات، فيما فضلت الأم ارتداء بيجامة من اللون الأحمر كلها.

وكتب خالد سليم في تعليقه على الصور، "عيد ميلاد مجيد من عائلتنا إلى عائلاتكم"، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا عبر الإعجابات والتعليقات.

وكان من بين التعليقات، "أحلى عيلة"، و"ما شاء الله منورين، ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم ويسعدكم يا رب"، و"منورين والله"، و"عيلة تفرح".