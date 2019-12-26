يحمي من الشيخوخة ويغذي الشعر.. طبيبة تكشف فوائد المايونيز

يتناول البعض المايونيز دون معرفة ما إن كان له فوائد أم أضرار على الصحة العامة، وهو ما أوضحته يكاترينا بورلييفا، طبيبة عامة وأخصائية تغذية روسية، مؤكده إن الاستهلاك المعقول للمايونيز لن يؤذي الجسم وربما يكون مفيدًا.

وقالت بورلييفا، في مقابلتها مع وكالة "سبوتنيك"، إن الزيت النباتي، الذي هو جزء من الصلصة، يسمح بالحفاظ على التوازن بين الكوليسترول السيئ والجيد، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المايونيز على فيتامين E، وهو مضاد ممتاز للأكسدة .

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وأشارت الأخصائية، إلى أنه عند تحضير المايونيز، يتم استخدام الزيت النباتي الذي يحتوي على أحماض دهنية متعددة غير مشبعة، وأن هذه هي العناصر الغذائية التي تعمل على تطبيع مستوى الكوليسترول في الدم.

وأكدت بورلييفا، أن المايونيز المنزلي يختلف عن المايونيز الصناعي في الطعم فقط، وإن الفرق بينهما صغير، والمكونات هي نفسها، وحتى أن الفيتامينات في المنتج الصناعي أكثر.

وأضافت خبيرة التغذية، أن المايونيز يحتوي على زيت عباد الشمس الذي يحتوى هو الأخر على فيتامين (Е)، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للجسم، من أجل مرونة الجلد وجمال الأظافر والشعر، مشيرة إلى أن هذا الفيتامين، يعتبر أحد مضادات الأكسدة القوية، ويحمي خلايانا من الشيخوخة، ومن الآثار السلبية للبيئة.