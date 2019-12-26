صور.. غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها الـ45 وسط نجوم الفن

احتفلت أمس، في 25 من ديسمبر، الفنانة غادة عادل بعيد ميلادها الـ45، وسط عدد من الأصدقاء من نجوم الفن، وأفراد أسرتها.

واتسم الاحتفال بالبساطة الشديدة خاصة فيما ارتدته غادة عادل، فقد كانت مرتدية فستان من اللون الأسود ستان، عليه إكسسوارات بسيطة، مع مكياج طبيعي.

Advertisements

وشاركت الإعلامية إنجي علي جمهورها ومتابعيها بصور من عيد ميلاد غادة عادل، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت غادة عادة مع عدد من نجوم الفن، أبرزهم كندة علوش وأحمد داود وأحمد رزق والسيناريست تامر حبيب.

كما تواجد معها ابنيها عبد الله ومريم بالإضافة إلى بعض الأصدقاء.