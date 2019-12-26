السعودية أميمة عزوز: أسبوع الموضة بالمغرب لم يكن كما قالوا لي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لبت المصممة السعودية د. أميمة عزوز الدعوة للمشاركة وحضور مهرجان "أسبوع الموضة العالمي" الذي أقيم الأسبوع الماضي بالعاصمة المغربية الرباط، واستضاف أكثر من عشرة مصممين ومصممات، منهم المصمم العالمي البير وكانيني، والبحرينية كوبرا القصير، والمغربية غيته الحريشي، ونوال ميري، وتم خلال المهرجان عرض مجوهرات للبراند العالمي "ريفينتي".

وقد تخلف عن الحضور مصمم الأزياء اللبناني العالمي شاربيل زوي بسبب عدم حصوله على تأشيرة المغرب، وقدم المصممون عروضا مميزه؛ إذ قدموا خلالها أحدث خطوط الموضة لخريف 2020، والتي اعتمدت على الألوان الداكنة والأقمشة الحريرية، وشارك بالغناء في المهرجان نجما المغرب حميد بوشناق وعصام سرحان.

وتحدثت مصممة الأزياء أميمة عزوز عن العروض والمهرجان بشكل عام ورؤيتها كمصممة أزياء فقالت:"عن نفسي أحب تقديم عرض أزيائي في المغرب، ففيه يجتمع الطابع العربي والطابع الأوروبي، وحتما سيقدر الحضور التصاميم في كل من النوعين، لكن بالنسبة للحضور في "أسبوع الموضة" لم يكن كما قيل لي، أن الحضور سيكون قويا وكبيرا، فقد كان الحضور لا بأس به مقابل العروض السابقة التي أقمتها في عدة دول، والإعلام لم يكن بالقوة التي كنت أتوقعها. صحيح أن التلفزيون عرض خبرا، وحضر المؤتمر الصحفي بعض الصحافيين، لكنه ليس في القوة التي تخيلتها، كما قالوا لي".

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وتستطرد د. أميمة بالقول: "طبعا تم عرض عدة تصاميم (ديزاينر) من المغرب كعروض لخريف هذه الفترة، ولا أقول إنها لم تكن موجودة، بل كانت في الساحة، لكن الموجود سابقا كان القفطان المغربي والزي الخليجي والزي السعودي بالأشكال المعتادة".

وعن عروضها القادمة قالت: "إن شاء الله، ستكون في القاهرة ضمن مسابقة تحمل اسم Big five Designers ، وستكون الأزياء التي سأعرضها مختلفة تماما عن التصاميم الخاصة والأزياء التي لا يقدر على ثمنها غير الأغنياء والأثرياء، خاصة أنني قررت خوض تقديم الأزياء التجارية، ولهذا سأقدم الملابس "الكاجوال" لكن بشكل أنيق، بحيث أطمح من خلال العرض بإيجاد قوة شرائية مستقبلا، وخطوط إنتاج جديدة للسوق التجاري. عادة أنا أعرض الملابس الفخمة جدا، والتي يصعب على المشاهد اقتناؤها أو شراؤها، ولكن الأزياء القادمة في تناول من يشاهدها ويقدر على شرائها. ولا شك أن الأزياء (الكاجوال) التي سأقدمها ستكون بنفس جمال التصميم العربي والروح الأوروبية، وبنفس المقاييس التي وضعوني فيها، لكن بتكلفة أقل حتى يستطيع الحضور اقتناء ما يراه مناسبا له من تصميمي".