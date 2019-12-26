ميريام فارس تعود في 2019 بإطلالات جريئة في الحفلات والمناسبات الخاصة

غابت ميريام فارس عم عالم الفن والأضواء لفترة في عام 2018 بسبب مشاكل صحية كانت تُعاني منها لتعود في عام 2019 بقوة من خلال اطلاق ألبوم جديد واحياء العديد من الحفلات والمناسبات الخاصة والعامة، وقد شاهدناها في عدد كبير من الاطلالات التي مثل العادة تميزت بأسلوبها الاستعراضي الذي كان جريء أحياناً وفخم في أحيان أُخرى.واختارت موديلات فساتين متنوعة وكذلك رأيناها كثيراً في الجمبسوت هذا العام، واعتمدت أيضاً ألوان حيوية وجريئة مثل الأحمر والأصفر والأزرق النيلي.

وتعاونت لأكثر من مرة مع ايلي صعب Elie Saab وتألقت في فساتين من تصاميمه وكذلك مع رامي قاضي Rami Kadi وشاهدناها في اطلالات موفقة حملت توقيع وكذلك كان لها اطلالات مميزة لدور أزياء عالمية مثل ديور Dior، وفندي Fendi، وفيرساتشي Versace.وقد كانت ميريام فارس حريصة على التنويع في اطلالاتها هذا العام ان كان من ناحية اختيارها لموديلات الأزياء أو من خلال تنسيقها للمجوهرات أو اعتمادها لتسريحات الشعر أو الماكياج المبتكر.

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