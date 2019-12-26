القطيفة موضة هذا الشتاء.. إليك تنسيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تبحث المرأة دومًا في عالم الموضة، عما يميزها عن غيرها، ويمنحها إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالأناقة والفخامة، وهذا الشتاء، تتربع القطيفة على عرش الموضة النسائية.

وتمتاز القطيفة بطابع عملي بفضل خامتها المتينة، كما أنها تتمتع بملمس ناعم ومظهر متفرد بفضل تضليعات القماش، ما يمنح المرأة إحساسا بالدفء ويضفي على المظهر لمسة أناقة وجاذبية، وفق ما أوضح خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس.

وأضاف تومكينس أن القطيفة تغزو الموضة النسائية هذا الشتاء؛ حيث إنها تكسو المعطف والجاكت والأفرول والسروال والتنورة وحتى القلنسوة.

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ألوان الأحجار الكريمة

ومن جانبها أشارت مستشارة المظهر الألمانية زيلكه جيرلوف إلى أن القطيفة تتألق هذا الموسم بألوان الأحجار الكريمة كالأخضر الزمردي والأحمر الياقوتي، كما تكتسي القطيفة بألوان الباستيل الحالمة كالوردي، والتي تُضفي عليها لمسة رقة وأنوثة.

وأكدت جيرلوف على أهمية التنسيق السليم للقطيفة للحصول على إطلالة جذابة تساير روح العصر؛ حيث ينبغي أن يعول التنسيق على التباين مثل تنسيق سروال من القطيفة مع بلوزة حريرية، كما ينبغي تنسيق السروال الضيق مع قطعة فوقية ذات قصة أكبر من المقاس “Oversized”. كما تشهد إطلالة القطيفة أحادية اللون رواجا كبيرا هذا الموسم.

كما أشارت جيرلوف إلى أهمية العناية السليمة بالقطيفة حتى تظل محتفظة برونقها؛ حيث ينبغي غسلها وكيها على الجانب الداخلي.