آلام الخصية تهدد بالعقم والوفاة.. استشر الطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ
هناك بعض الآلام في الجسم يجب أن نعرف أنها ربما تكون مؤشر خطر لشيء أكبر، مثل آلام الخصية التي تستلزم استشارة الطبيب فورا.
وتشير آلام الخصية إلى أمراض خطيرة تهدد الرجل بالعقم والوفاة، بحسب ما ذكرت مجلة "Men's Health" الألمانية المعنية بصحة الرجل.
وأضافت أن آلام الخصية قد ترجع إلى الإصابة بالتهاب الخصية أو سرطان الخصية، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة في حال استمرار آلام الخصية لمدة طويلة وكانت مصحوبة باحمرار وآلام أثناء التبول وتراجع القدرة الجنسية مع تورم الخصية.
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