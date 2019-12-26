6 خطوات للحصول على مكياج مناسب للمراهقات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 ديسمبر 2019 10:41 صباحاً - تطبيق المكياج على وجه الفتاة المراهقة، خاصة إذا كان للمرة الأولى، يحتاج إلى الكثير من التأني والذكاء في اختيار المستحضرات والأسلوب الذي يناسب سنّها. فما يليق بالبشرة الناضج وملامح السيدة الراشدة، لا يمكن اعتماده بطبيعة الحال على ملامح المراهقات.



في ما يأتي أبرز النصائح التي يجب اعتمادها لتطبيق مكياج مناسب للمراهقات دون أن نتسبّب بتلف البشرة أو إفساد الملامح الطبيعية.



1. عناية خاصة لبشرة المراهقات

غسول للوجه



قد لا تعي الفتاة المراهقة بأن العناية بالبشرة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح المكياج، إلا أن هذه الخطوة لا يجب أن تغيب عن مراحل تطبيق المكياج. ولأن البشرة الشابة تكون حساسة وسريعة التفاعل مع اي مستحضر غير مناسب، لا بدّ من اختيار التركيبات الناعمة والخالية من المواد الكيميائية، وهذا الشرط ينطبق على غسول الوجه وكريم النهار أيضاً.



2. البساطة سرّ الجمال

كريم BB



يجب أن يكون هدف الفتاة المراهقة الحصول على مكياج جذاب وناعم دون أن تفقد براءة ملامحها الطبيعية. وبالتالي عليها اختيار مستحضرات تجميل بتركيبة لطيفة ورقيقة، كأن تعتمد كريم BB مع درجة حماية للبشرة بدل استخدام الفاونديشن أو كريم الأساس بتركيبته القاسية على بشرتها.



3. لا لظلال بألوان القويّة

مكياج عيون ناعم



إذا كنت في سن المراهقة وترغبين في تطبيق مكياج عيون ناعم، عليك أن تختاري لوحة ظلال بدرجات باستيلية ناعمة تناسب سنّك وتحافظ على نعومة ملامحك. كما عليك الاكتفاء بتقنية الظلّ الموحّد وتجنّب المزج بين الألوان لأن تعدّد الألوان يعني مكياج عيون صاخب وقوي.

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4. استغني عن الأيلاينر

الماسكر



على الرغم من أن الأيلاينر يزيد من جاذبية مكياج العيون، فهو لا يناسب مكياج المراهقات الذي يجب أن يتمّ بأسلوب بسيط وناعم. لذا ننصحك بالاكتفاء بالماسكرا التي ستختارينها بتركيبة مطوّلة للرموش تزيد من جاذبية نظراتك دون أن تبدو حادّة.



5. البلاش بتركيبة الكريم



ما يميّز البلاش ذات التركيبة الكريمية عن غيره من التركيبات هو سهولة امتداده وقدرته على جعل المكياج يبدو أكثر إشراقاً وحيويّة. كما أن تركيبة الكريم لطيفة على البشرة، لا تتسبّب بتهيّجها وتحفاظ في الوقت نفسه على نعومة الملامح.



6. احذري أحمر الشفاه

أحمر الشفاه



أحمر الشفاه هو أكثر مستحضرات التجميل تأثيراً في مكياج الوجه. من شأنه أن يزيد من حدّة الملامح وقساوتها، أو أن يحافظ على براءتها ونعومتها. تجنّبي الألوان الداكنة واختاري الدرجات الزاهية كالبيج والزهري، أو حتى بإمكانك الاكتفاء بغلوس شفاف.

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