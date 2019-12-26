حكايات الغارمات مع "التوقيع على بياض" في إمبابة

تحملهن الأعباء الاقتصادية لأسرتهن، منشغلات بالبحث عن "رزق حلال" بمنطقة إمبابة التي تسكن بها، والإنفاق على من يعلن، لاجئات إلى "القروض الميسرة"، التي أدت إلى رفع دعاوى قانون ضدهن، بعد تعثرهن في سدادها.

استغلال المرأة أحد أشكال العنف ضدها، حسب نجلاء جمال، رئيس جمعية "عز الشباب"، وعلى مدار سنوات طويلة كانت الجمعية تسدد عن السيدات القروض، وبمجرد سدادها يكررن الفعل عن جهل، ففكرت فى محاربة المشكلة من المنبع، من خلال عقد سلسلة ندوات واستشارات قانونية لتوعية السيدات، بالتعاون مع أحد المحامين: "من المستحيل إجبار الجهات المانحة على عدم إقراض السيدات، إنما يمكن توعية السيدات بخطورة أفعالهن، لذلك حذرنا من التوقيع على بياض، ولو تقاضين على سبيل المثال ألف جنيه يوقعن على نفس الرقم، بعد أن تعددت صور استغلالهن، فبصورة البطاقة يمكن للسيدة الاقتراض، وتتراكم عليها الأقساط، وتكون مطالبة كل أسبوع بسداد 700 جنيه، وتبيع عفش منزلها حتى الأنبوبة للسداد".

لم يكن سهلاً على "نجلاء" إقناع سيدات "إمبابة" بحضور ندوات توعوية: "أحرص على عقد الندوة فى يوم يتخلله عدة برامج ينتفع بها السيدات، مثل صرف إعانات ووجبات، وأشترط صرفها بعد حضور الندوة، وبمجرد أن تجلس السيدة وتسمع المعلومات تتفاعل وتتحمس لحضور المزيد".

أكثر من 10 ندوات عُقدت، شهدت تفاعلاً ملحوظاً من السيدات، حكين تجاربهن ووجهن أسئلة للمحامى، خاصة بنقاط قانونية، وفقاً لـ"نجلاء": "فى اليوم التالى لإحدى الندوات جاءت لى سيدة، وأكدت أنها كانت تستعد للتوقيع على إيصالات قرض، وتراجعت فى آخر لحظة بعد حضور الندوة، وغيرها من الحكايات".