"سمر" تبيع ساندويتشات لطلبة الجامعة: "نفسي أفتح مطعم"

تركت محافظتها، لتخطو بأقدامها أرض العاصمة، للدراسة بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، 4 سنوات قضتهما "سمر سمير"، ابنة المنيا، داخل أروقة الجامعة، لتتخرج وتبدأ في مشروعها الصغير رافضة العودة أو المكوث في المنزل، باحثة عن لقمة عيش حلال، ومصدر رزق جيدًا.

فكانت تحلم بافتتاح مطعم، لتبدأ أولى خطواتها الملائمة لإمكانياتها المادية في الوقت الحالي، ببيع مأكولات مختلفة لطلاب جامعة القاهرة، مصحوبة برسائل محبة وتحفيز لزبائنها.

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«أنا من المنيا، الأخت الكبرى على شقيقتين، والدى متوفى، وبعد تخرجى فى الكلية طلبت من أمى أنها ماتشلش همى، وبدأت أشتغل، مرة كاشير ومرة ويتر، وظائف كتير عملت بها لمساعدة أمى والإنفاق على نفسى، ودلوقتى قررت أبيع ساندويتشات بيتى قدام الجامعة»، قالتها «سمر»، مؤكدة أنها لديها حماس شديد للاستمرار في هذا المجال من خلال افتتاح مطعم.

وتابعت خلال حديثها لـ "الوطن": «بدأت المشروع برأسمال ١٥٠ جنيه، اشتريت صندوق خشب صغير وزينته بإيدي، وعملت ساندوتشات كبدة وشاورما وكفتة، ومع كل ساندوتش كتبت رسائل دعم وتشجيع وتحفيز للطلبة زى (ثق بالوصول ما دمت تجاهد)، (الأشياء الجميلة تتأخر بالقدوم، فكن صبوراً، وأكثر من الدعاء)».

فى البداية كانت «سمر» تخشى من أفراد الأمن: «وقفت فى منطقة الدقى قدام كلية الطفولة المبكرة، كنت متخيلة أن الأمن هيمنعنى لكن بالعكس شجعونى ودعمونى وقدموا لى الحماية»، لافتة إلى أنها تجمع المال للالتحاق بأكاديمية الطهي وبرنامج توب شيف، حتى تصبح طاهية محترفة لديها مطعم: «سميت مشروعى صندوق السعادة، لأنى حريصة على تقديم أكل مغلف بكلمات إيجابية تضفى حالة من السعادة على الزبائن، وبأسعار معقولة عشان يشتروا من عندى تانى».