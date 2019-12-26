تحذير.. جفاف الشفاه يشير إلى مشاكل صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يؤرق جفاف الشفاه الكثير من الفتيات، ويبحثن عن العلاجات والبدائل الطبيعية من أجل التخلص من هذه المشكلة الجمالية.

وعلى الرغم من بساطة الأمر إلا أن خبيرة التغذية الألمانية إمكه ريزه تحذر من أن جفاف الشفاه قد يشير إلى مشاكل صحية.

وأوضحت ريزه أن جفاف الشفاه قد يشير إلى نقص فيتامين B12 أو الحديد أو قلة السوائل بالجسم. لذا ينبغي أن يتضمن النظام الغذائي اللحوم والأسماك بشكل كاف، مع مراعاة شرب السوائل بمعدل نحو لترين يوميا.

ومن ناحية أخرى، يمكن مواجهة جفاف الشفاه والتشقق الناجم عنه من خلال استخدام مستحضرات العناية بالشفاه، التي تحتوي على مواد ترطيب مثل زبدة الشيا أو زبدة الكاكاو أو عسل النحل أو شمع النحل أو زيت الزيتون أو زيت الخروع.