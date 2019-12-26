في الشتاء.. هكذا تستمتع بوقتك مع كلبك داخل المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

مع الطقس البادر الذي تشهده البلاد وسقوط الأمطار على بعض المناطق، قد يشعر البعض من مربي الحيوانات الأليفة بالممل التام، لذلك نقدم لك عزيزي بعض الألعاب الترفيهية التي تساعدك أيضا في تدريب الكلب.

باستخدام هاتفك أو نظارة القراءة أو مفاتيح السيارة: تعد لعبة إخفاء الأشياء والبحث عنها طريقة رائعة للتسلية مع الكلب داخل المنزل، وكذلك تدريبه في آن واحد.

قم بالتلويح بالشيء الذي ستستخدمه في اللعبة برفق أمام الكلب، ثم ضعه في مكان على مرأى منه، وأعطه أمرا بأن يبحث عنه، مثل "اذهب واعثر عليه!" أو "اكتشف!"، حسبما يقول خبراء تدريب الكلاب.

Advertisements

عليك بعد ذلك مكافأة الكلب عند عثوره على هذا الشيء، بقطعة من الطعام ومعانقته. ويمكن جعل لعبة الغميضة والبحث أكثر صعوبة حتى يضطر الكلب إلى الاعتماد على حاسة الشم للعثور على ما يريد.

ومن الألعاب الشائعة أيضا لعبة الباحثين عن الطعام، حيث يتم اخفاء قطع من الطعام في أشياء مثل بكرة ورق المرحاض أو الجرائد المطوية. وتماما مثل اللعبة السابقة، يمكن للكلب أن يراك وأنت تخبئ الطعام، ولكن يتعين عليه استخدام مخالبه وأسنانه ليصل إليه.

وإذا كان الكلب يفضل أن يجلب الأشياء، يمكنك ممارسة ذلك بشكل أكثر سهولة في الداخل. ادفع الكرة فقط وعندما تصدر الأمر "أحضر الكرة!" يمكن للكلب إحضارها.

كرر ذلك مع العناصر الأخرى، ولكن تأكد من تسميتها دائما بوضوح. وعندما يتقن كلبك هذا، يمكنك وضع عنصرين على الجانب الآخر من الغرفة، ثم اطلب من الكلب إحضار أحدهما فقط. إنها طريقة رائعة لقضاء بعض الوقت داخل المنزل والتعامل مع ما يتمتع به الكلب من طاقة وذكاء.