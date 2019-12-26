خطوات تنظيف البطاطين

تواجه ربات المنازل عادًة، خلال فصل الشتاء، مسكلات في تنظيف البطاطين، التي تُستخدم لتغطية الجسم عن د النوم، وقد تحمل الكثير من الاتربة، والبكتيريا، وتحتاج للتنظيف بين الحين والآخر.

ويقدم لكِ "هن" خطوات غسل وتنظيف البطاطين.

قومي بملء البانيو بالماء الدافئ، واحرصي على عدم ملئه كاملا بل لمنتصفه حتى يستوعب البطانية فقط.

ضعي جيل غسل الملابس اليدوي، الملاءم لغسل البطاطين.

قومي بوضع البطانية بالماء المضاف إليه الجيل، ثم اتركيها لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة.

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قومي بدعك البطانية بخفة، ومن الممكن أيضا أن تقومي بالسير على البطانية عدة مرات، لإخراج ما بها من غبار أو شوائب.

صفي البانيو من الماء المضاف إليه جيل الغسل واعصري البطانية حتى تخرج ما بها من مياه.

ضيفي ماء نظيف مرة أخرى للبانيو واتركي البطانية حتى تخرج ما بها من صابون.

اتركي البطانية قليلا على حافة البانيو حتى تنزل ما بها من ماء، ثم قومي بوضعها لفترة على أي كرسي أو أي حافة في المنزل.

قومي بوضعها في البلكونة حتى تجف.