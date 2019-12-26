"موز مقلي".. تعرف على وصفات أغرب المأكولات المقلية

وصفات غير تقليدية، لأطعمة وفواكة عدة يتم وضعها في الزيت المغلي قبل تناولها، للحصول على مذاق مميز ومختلف، وسط بحث العديد من الشباب وربات البيوت عن تلك الطرق "الغريبة".

"هن" رصد أبرز المأكولات غير المألوفة التي يتم "قليها"، خلال الفقرات التالية:-

آيس كريم المقلي

قدمت الشيف دعاء حسين، مقدمة برنامج "حاجة حلوة"، على يوتيوب، خطوات إعداد آيس كريم المقلي..

مكونات آيس كريم المقلي

آيس كريم

الفانيليا

بسكوت مطحون

بيض

فانيليا

لبن

زيت

طريقة تحضير الآيس كريم المقلي

- يشكل الآيس كريم على هيئة كرات.

- وضع الآيس كريم في صينية على ورق زبدة.

- وضع الصينية في الفريزر حتى تتجمد.

- خلط الفانيليا والبيض سويا، ثم تغمس كرات الآيس كريم في الخليط.

- إضافة البسكوت المطحون على الكرات ثم البيض مجداا، ثم إدخاله إلى الفريزر مرة أخرى.

- وضع الكرات في زيت ساخن على نار هادئة، حتى يصبح لون البسكوت ذهبيا.

- ويمكن إضافة صوص الشيكولاتة والكراميل.

الموز المقلي

يقدم "هن" طريقة سهلة وسريعة لتحضير الموز المقلي في المنزل:-

مقادير الموز المقلي

موز

دقيق

ماء

رشة ملح

فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

سكر بوردة

قرفة مطحونة

طريقة تحضير الموز المقلي

- خلط الدقيق والبيكنج باودر سويا، ثم إضافة ورشة الملح والفانيليا.

- إضافة الماء على الخليط مع الاستمرار في التقليب، للحصول على قوام كريمي.

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- تقليب الموز في الخليط، ثم اقليه في زيت غزير على النار.

- رش السكر البوردة والقرفة على الموز المقلي.

حلوى الحليب المقلي

يقدم "هن" طريقة سريعة لتقديم حلوى الحليب المقلي، والتي تعد من أشهر الأطعمة بالمطبخ الإسباني:-

مقادير حلوى الحليب المقلي

حليب

بيض

قرفة

سكر

نشا

قشر ليمون

طريقة تحضير حلوى الحليب المقلي

- خلط قشر الليمون مع نصف كمية الحليب، وتركيهما يغليان على النار.

- تصفية الحليب من القشر.

- وضع السكر والنشا بالنصف الأخر من الحليب، وضع الخليط على النار، ثم ضيفي لهم الخليط الأول، واستمري في التقليب، حتى يتماسك القوام.

- وضع الخليط في قالب مدهون بالزيت، ومن ثم ضيفي له الخليط، وأدخليه إلى الثلاجة.

- قطعي القلب، وأغمسي كل قطعة بالبيض، وأقليها بالزيت، ثم رشي عليها القرفة والسكر، وتقدم باردة.

الأرز المقلي

قدمت الشيف أميرة شنب، وصفة سهلة لإعداد كرات الأرز المقلي في المنزل، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"

مقادير كرات الأرز المقلي

كوبان من الأرز المستوي.

3 بيضات.

كوب صوص مارينار.

8 مكعبات جبنة موتزاريلا.

جبن بارميزان.

كوب بقسماط.

زيت للقلي.

طريقة تحضير كرات الأرز المقلي

- خلط الأرز بالجبنة البارميزان جيدا.

- تشكيل كرات من الخليط مع الجبنة الموتزاريلا، مع وضعه في البيض ثم البقسماط.

- وضع الكرات في زيت غزير ساخن.

- يمكن تقديمه مع صوص المارينار ورشة جبنة بارميزان.