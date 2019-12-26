حضري لأطفالك في المنزل، كيك التوينكز المحشو بالكريمة اللذيذة، في المنزل، بدلًا من شرائها من الخارج، لضمان جودتها، ومذاقها.

مقادير كيكة توينكيز

كوبان دقيق أبيض

بيكنج باودر

فانيليا

1/2 كوب سكر

رشة ملح

زيت نباتي

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7 بيضات

كريمة للحشو

طريقة عمل كيكة توينكيز

في البداية، افصلي بياض البيض عن الصفار.

بوعاء عميق، اخلطي الدقيق، مع الصفار البيض، والفانيليا والملح، والسكر، والبيكنج باودر، واخلطيهما جيدًا.

أضيفي ماء، لسهولة العجن.

وأضيفي بياض البيض في النهاية، واستمري في العجن.

صبي الخليط في صينية مستطيلة الشكل، ومبطنة بورق الزبدة ، وادخليها الفرن حتى تنضج.

اخرجي الكيك، وقومي بقسمه من المنتصف، واحشيه بالكريمة، ثم قطعيها إلى قطع مستطيلة.