أم تشكو مشرفة الأتوبيس المدرسي بعد نسيان ابنتها: صحيت لاقت نفسها في البنزينة

نسيان الطلاب داخل الحافلات مشكلة تسببت منذ عدة أشهر في وفاة طفل آسيوى، يبلغ من العمر 6 سنوات، في الإمارات، نتيجة تركه في حافلة تابعة لمركز لتحفيظ القرآن، في منطقة القوز، بعد نزول الأطفال منها وإغلاق أبوابها، وامتدت الفترة التي نسى فيها الطفل المتوفى داخل الحافلة 9 ساعات، ليعثر عليه وقد فارق الحياة، وغيرها من وقائع نسيان الطلبة.

"بنتي في كي جي 1 مشرفة الباص نسيتها الصبح وهي رايحة المدرسة في الأتوبيس"، بهذه الجملة بدأت شيماء علي، والدة الطفلة تاليا أحمد حامد، 4 سنوات، حديثها لـ"هُن"، مضيفة أن عدد الطلاب في الأتوبيس المدرسي لا يزيد عن 6 طلاب.

تروى "شيماء"، ما حدث مع ابنتها في مدرسة منارة المستقبل للغات بالمقطم، بعد توجه ابنتها إلى المدرسة، "تاني مرة بنتي تتنسى في الأتوبيس البنت صحيت لاقت نفسها في البنزينة".

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حررت الأم محضرًا بالواقعة يحمل رقم 8722، ضد ادارة المدرسة وخاصة لتكرار الواقعة مرتين مع ابنتها، "بنتي 4 سنين، تنساها مشرفة الباص، يروح سواق البنزينة يمون وتصحى البنت تلاقي نفسها لوحدها في الأتوبيس".

عجزت الأم عن وصف شعورها من احتمالية ضياع ابنتها، "أنا كأم احساسى إيه أن بنتي كانت هضيع مرتين وانها لوحدها بتصرخ من الخوف انها لوحدها باب الأتوبيس مقفول عليها".

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