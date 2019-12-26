فرقتهما الديانة وجمعهما الحب.. قصة حب جمجوم وفيروز في ذكرى ميلاده

وقع في غرامها منذ اللحظة الأولى التي رآها بها في فرقة "إسماعيل ياسين"، خطفت قلبه، وكان الإعجاب سيد الموقف، ليقرر الفنان بدر الدين جمجوم الاعتراف للفنانة "فيروز"، والتي عُرفت داخل الوسط الفني وخارجه بالطفلة المعجزة، ونشأت بينهم قصة حب كبيرة عرفها الجميع وتوجت بالزواج رغم اختلاف ديانتهم فهو مسلم وهى مسيحية.

ويتزامن اليوم 26 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان بدر الدين جمجوم، ويستعرض "هُن" قصة حبه مع الطفلة المعجزة فيروز.

رغم كونهما لا ينتميان لديانة واحدة إلا أن الحب ألَّف بين قلوبهما، فأحبها أثناء عملهما داخل فرقة "إسماعيل ياسين"، وقررا الزواج، دون أن يطلب منها اعتناق الإسلام وترك لها حرية الاختيار، والبقاء على عقيدتها، فكان يصطحبها للكنيسة لأداء الصلوات وطقوس العبادة، وكانت هى الأخرى ترافقه في زيارته لمسجدي السيدة زينب والحسين، واستمر زواجهما لأكثر من 30 عامًا، وأنجبا أيمن وإيمان.

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عاش الثنائي في عش الزوجية الذي كان يسكن به مع الممثل الراحل إبراهيم خان، بحكم كونهما عُزاب، فكانت شقتهما تعج بالأصدقاء في أي وقت من اليوم، وكانوا يملكون نسخا عديدة من مفاتيح الشقة، وهو ما سبب ارتباكا شديدا للزوجين في الأسابيع الأولى من الزواج، إلى أن ابتعدوا عن الذهاب للشقة.