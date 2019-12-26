39 سنة حب.. كواليس فوتوسيشن "السيد وماجدة"

حملت ملامحهما مشوار رحلتهما سويًا، وكأن التجاعيد حملت بطياتها مشاعر الحٌب، والأزمات، ولحظات الفرح والكبوات، في عدة صور وُثقت لهم على كورنيش "سيدى بشر".

صدفة جمعت بين هاجر صابر، مصورة فوتوغرافية، والزوجين "السيد وماجدة"، الذي كلل مشوار زواجهما، بـ5 أبناء، لتُقرر تصويرهم فى جلسة تتخللها مشاعر صادقة لزوجين دامت بينهما عِشرة طويلة، فبمجرد أن وقعت عينها عليهما، شعرت بحميمية وحماس لتصويرهما.

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ساعة فقط كانت كفيلة بالتقاط أجمل "الكادرات"، لم يحتَج الزوجان لتوجيهات بأوضاع وأفكار الصور، إنما كانا على سجيتهما: "وافقوا بمجرد ما اقترحت عليهم فكرة جلسة التصوير، كنت ناوية أصور على شاطئ البحر، لكن لسوء الأحوال الجوية، غيّرت وجهتى، وصورت على الكورنيش، وكانوا متعاونين، ودمهم خفيف جداً، أما تعبيرات وجوههم فكانت كافية لعمل جلسة متميزة".

حوار لم ينقطع بين "هاجر" والزوجين طوال جلسة التصوير: "قلت لهم عايزة أعرف إيه حكايتكم؟"، "ماجدة" من بورسعيد، و"السيد" من الإسكندرية وعلى صلة قرابة، تعارفا ونشأت بينهما قصة حب وطيدة امتدت إلى 6 سنوات، بعدها تزوجا وتعاهدا على الوقوف سنداً لبعضهما، وساعدا بعضهما على الالتزام الدينى وتكوين أسرة، كانت ثمرتها 5 أبناء.