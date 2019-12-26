في ذكرى ميلادها.. فادية عبدالغني توضح لـ"هُن" كيف بدأت مشوارها الفني

استطاعت منذ ظهورها الأول على الشاشة أن تلفت الأنظار إليها فعرفها الجمهور بأدوارها وبات يشار بالبنان إليها بأسماء أعمالها أكثر من اسمها الحقيقي، فعرفها الجمهور بـ"مريم" زوجة كبير الأشقاء فى "الوتد"، و"بهية" الراقصة فى "سوق العصر"، و"زينب الأنصارى" الرزينة فى "نصف ربيع الآخر"، و"فوزية فراويلة" السيدة العنيدة في "المال والبنون"، و"آمال الغرباوى" السيدة البسيطة التى تزوجت ابن عمها فى "العصيان"، هكذا تربّعت الفنانة فادية عبدالغنى التي يتزامن عيد ميلادها اليوم فى قلوب مشاهديها فى الدراما.

بالرغم من النجاحات التي قدمتها "فادية" خلال مشوارها الفني، الا أنها دخلت الوسط الفني عن طريق الصدفة البحتة، كونها خريجة كلية الحقوق وتزوجت وأصبحت ربة منزل: "في صدفة مش هنساها وهعتبرها وش الخير عليا، لأنى باحب التمثيل جداً، لأن أنا خريجة حقوق، وكنت ست متزوجة، ومش باشتغل ولا عندى أى حاجة شغلانى، لكن القدر لعب لعبته، والقصة بدأت لما كنت بازور صديقة وجارة ليا هى وجوزها شغالين مهندسين ديكور فى التليفزيون، وبالصدفة قابلت عندهم المخرج عمر بدر الدين، الله يرحمه"، حسب تصريحاتها لـ "هُن".

وتستكمل: "قلت له نفسى أمثل، وهو رحب جداً، وقال لي تعالى ليا التليفزيون،، وشاركت معاه في مسلسل تليفزيوني، وبعد فترة قابلت المخرج الكبير أحمد طنطاوي، واشتركت معاه في مسلسل، وأقنعني بالالتحاق بمعهد الفنون المسرحية علشان أصقل موهبتي، وبالفعل قدمت، وطلعت من الأوائل في التقديم وكمان الإخراج".

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وعن شخصية "آمال الغرباوي" أشهر أدوارها في الدراما، قالت "فادية"، إنها لجأت إلى وضع بعض التعديلات على الشخصية حتى لا تتشابه مع "درتها" الفنانة نهال عنبر حيث الشخصية الشريرة التي قد يمل منها الجمهور: "كان المفروض إني ست شديدة تبحث عن المال فقط، لكن حسيت إنها لازم تكون فكاهية، فغيّرت في آمال كتير، ده أنا حتى اللي طلعت استايل آمال بالشكل ده، بلون الشعر الأحمر، بطريقة مشيها، التوليفة دي كلها أنا اللي عملتها ومشيت عليها لآخر المسلسل، حتى التعبيرات اللي استخدمتها كانت من سماعي للفلاحين قبل كده، خاصة إني كنت شُفت نماذج قريبة من الشخصية دي".

إيجاده الشخصية وتقمصها وظهورها بهذه القوة على الشاشة لم يكن من فراغ، فحرص فادية عبدالغني على إتقان أدوارها ببراعة جعلها تتعامل مع الدور على أنه منهج لا بد من أن تدرسه، فقبل أي عمل كانت تحرص علة مذاكرته من جميع الجوانب الاجتماعية كطريقة التحدث والملابس التي ترتديها بالإضافة لمدى ثقافتها.

العديد من الشخصيات طالما حلمت "فادية" بالوقوف أمامها في بداياتها الفنية كالفنان يحيى الفخرانى ومحمود ياسين وإلهام شاهين ومحمود عبدالعزيز ونور الشريف: "الحمد لله وقفت قدامهم كلهم".

وتستكمل: "تقريباً أنا عشت حياتى من أجل الفن، واللى يعرفنى كويس يعرف إن أنا معظم وقتى كنت باقضيه داخل الاستوديو، ولحد النهارده باقعد مع نفسى وأقرأ كتاب حياتى الفنى، أنا فعلاً باعتز بكل دور قدمته، ودايماً بقف قدام دور فوزية سلامة فراويلة فى "المال والبنون"، وكمان شخصية "بهية" فى "سوق العصر"، ودور "بديعة مصابنى"، أتذكر أننا كنا وقت تصوير "المال والبنون"، و"نصف ربيع الآخر" كنا بنتجمع ناكل مع بعض، وكمان نذاكر لبعض الأدوار، كان فيه طول الوقت نصايح رايحة وجاية بينا، لذلك كان بيظهر ده جداً على العمل، كان الجمهور بيحس إننا فعلاً عائلة حقيقية موجودة على أرض الواقع".

وأكدت "فادية" أن لديها ملكة تقودها نحو الأدوار القوية ولذلك شاركت في أدوار تركت بصماتها على الجمهور المصري :"أعتقد إن أنا كفادية عبدالغنى أمتلك بوصلة بتساعدنى فى اختيار الأدوار التى تناسبنى، لذلك أنا قبلت الشخصيات القريبة لقلبى ومش لازم تكون تشبهنى لأن أنا ماباحبش أقدم شخصيتى على الشاشة للجمهور".