مصمم الأزياء بهيج حسين يعلن إطلاق مسابقة THE BIG 5

أعلن مصمم الأزياء بهيج حسين، انطلاق مسابقة THE BIG 5، قريبا، هي المسابقة الأولى من نوعها فى عالم الأزياء في مصر، ومن المقرر أن تضم في لجنة التحكيم عدد من خبراء تصميم الأزياء.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسابقة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إذا كنت مبتدئًا في تصميم الأزياء أو مهتم بالموضة بشكل عام، الآن هي فرصتك لمتابعة ذلك الشغف وتحقيق أحلامك".

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وقال مصمم الأزياء بهيج حسين، إن the big 5 هي المسابقة الأولى من نوعها في عالم الأزياء، ومن المقرر انطلاقها قريبًا، وتعود فكرتها إليه بمشاركة خبراء الموضة والتصميم من الوطن العربي، وهم مصمم الأزياء المصري هشام أبو العلا، مصممة الأزياء السعودية أميمة عزوز، والمصمم التونسي سوشا.

وأضاف "حسين"، في بيان اليوم، أن المسابقة تعمل على رعاية وتدريب الموهوبين في مجال الأزياء، من خلال التدريب والتصفيات لاختيار الأفضل منهما.

وأكد أن فعاليات المسابقة تبدأ يناير 2020 وتستمر حتى أبريل المقبل.