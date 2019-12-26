طريقة عمل بطاطس هارديز الكيرلي

بطاطس محل هارديز الشهير، هي أكثر ما يميزه، خاصة بشكلها الكيرلي المميز، وصوص الجبن الرائع الذي يضيف عليها مزيدا من النكهة المميزة، ويستعرض التقرير التالي طريقة عمل البطاطس الكيرلي. المقادير 2 ثمرة متوسطة بطاطس مقشرة. 6 كوب زيت نباتي. كوب ونصف دقيق. 5 ملاعق كبيرة بابريكا. 2 ونصف ملعقة صغيرة ملح. ملعقة ونصف صغيرة بودرة الثوم. ملعقة ونصف صغيرة بودرة البصل. ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون. طريقة التحضير تقطع أطراف ثمرات البطاطس العلوية والسفلية بحيث تصبح مستقيمة. Advertisements باستخدام سكين حادة رفيعة تقطع البطاطس بعرض نصف سم تقريباً على شكل لولبي من الأعلى إلى الأسفل، بحيث تكون سماكة البطاطس لا تزيد عن نصف سم. يمكنك كذلك استخدام آلة تقطيع البطاطس كيرلي. توضع البطاطس المقطعة كيرلي في وعاء كبير بكمية من الماء الساخن وتترك لمدة 20 - 30 دقيقة. تصفى البطاطس من ماء النقع الساخن جيداً. تخلط كل مكونات التتبيلة في وعاء، حتى الحصول على سائل كثيف قليلاً. يسخن الزيت في مقلاة على حرارة متوسطة لمدة 5 دقائق. تقلب البطاطس الكيرلي في مزيج التتبيلة لتتغطى بالكامل. ترفع البطاطس من التتبيلة، وتوضع بالزيت الساخن. تقلب البطاطس في الزيت لمدة 4 - 5 دقائق أو حتى تتحمر وتنضج. تزال البطاطس من الزيت وتوضع على مناديل ورقية للتخلص من الزيت الزائد، وتقدم مع صوص الجبنة.

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