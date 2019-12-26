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طريق تحضير بسكويت البطاطس

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دائما ما تبحث السيدات عن أشكال جديدة للوجبات حتى لا يمل أطفالهن منها وتحديدًا مع الوجبات التي تدخل البطاطس في مكوناتها ومنها بطاطس كرسبي، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير بسكويت البطاطس للشيف أميرة شنب.

مقادير بسكويت البطاطس

1 كوب دقيق

نصف كوب بطاطس بيوريه

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت جوزهند

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ماء

طريقة تحضير بسكويت البطاطس

توضع جميع المكونات في العجان، ثم يضاف الماء، وتمزج جيدا حتى تتكون عجينة ناعمة

على ورق الزبدة يشكل العجين باستخدام القطاعة

توضع في الفرن لمدة 15 دقيقة ثم تخرج وتترك إلى ان تبرد تماما

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