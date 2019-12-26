بـ4 صور.. تريزيجيه يحتفل بعيد زواجه الأول: "ربنا يخليكي ليا"

بلقطة من حفل زفافهما وأخرى أمام شجرة عيد الميلاد، احتفل محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر المحترف بصفوف أستون فيلا الإنجليزي، بعيد زواجه الأول، بنشر عدة صور، تجمعه بزوجته في مواقف مختلفة، طيلة العام.

وشارك اللاعب، متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بـ4 صور مختلفة، بصحبة زوجته، مُعلقًا: "عيد زواج سعيد.. ربنا يخليكي ليا".

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وتفاعل كثير من المتابعين مع الصور، حيث تخطت 27 ألف تسجيل إعجاب فور نشرها.

تريزيجيه يُرزق بمولوده الأول

وكان تريزيجيه قد استقبل، أكتوبر الماضي، مولوده الأول "يَزَن".

ونشر اللاعب، حينها صورة له أمام غُرفة المستشفى عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا: "الحمد لله رزقنا الله بـ (يَزَن)، اسأل الله أن يبارك فيه ويرزقني بره، وأن يجعله الله من مواليد السعادة ومن عباده الصالحين".

زواج تريزيجيه

وعُقد في ديسمبر الماضي حفل زفاف محمود حسن تريزيجيه وزوجته، بحضور كثير من نجوم الفن والرياضة، وأحيا الحفل الفنان محمد حماقي وتامر عاشور وأوكا وأورتيجا، وظهر الثنائي في عدد من المقاطع المتداولة، وهما يرقصان إلى جانب بعض المشاهير، منهم سعد سمير ومصطفى خاطر ومحمود كهربا وعصام الحضري.