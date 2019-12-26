خواتم سوليتير غير عادية لخريف 2020

إنه موسم الزفاف الذي تبحث فيه كل عروس عن خاتم أحلامها ، العديد من التشكيلات والتصميمات المصنعة من الذهب بألوانه المتنوعة والبلاتين المرصع بالألماس هذا التنوع يجعل العديد من العرائس تحتار عند اختيار خاتمها ، لذلك نقدم لكِ وسيلة رائعة لانتقائك خاتمك الذي نسعى في الوصول لأفضل النتائج التي تتمنيها .

عزيزتي عروس المستقبل إليكِ باقة من خواتم السوليتير المتجددة والمتنوعة في أشكالها التي تخرج عن النطاق التقليدي والمألوف من بين هذه التصميمات خواتم تم دمجها بالأحجار مثل خاتم سيدني غاربر Sidney Garber المصنوع من الذهب الأبيض والمزين بحجر الروبي والألماس أو خاتم المصمم البرازيلي آرا فارتانيان Ara Vartanian المصمم على شكل ماركس ( الألماس الأسود ) مع خاتم البافيه بالألماس الأبيض .

نقدم للعروس اختيارات عديدة تألقت فيها خواتم السوليتير بالألماس الذي يتوسط الخاتم بتصاميم مختلفة منها البيضاوي والدائري و الكمثرى ، كما ان هناك مستويات أخرى من الخواتم السوليتير التي استخدم الزمرد واللؤلؤ وحجر الكوارتز ليتجانس و يندمج مع الألماس في تصميمات فريدة من نوعها وسعرها يناسب العرسان والعرائس المقبلون على الزواج وأيضاً أكثر ملاءمة إلى الذين قد يفضلون تخصيص ميزانية الزفاف في أماكن أخرى، مثل على السفر أو منزل في المستقبل .

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فإذا كنتِ تفضلين السوليتير بلونه الأبيض الصافي أو الذهب 18 قيراط بألوانه المتعددة فإننا نقدم إليكِ مجموعة جديدة لموسم خريف 2020 لعروس المستقبل ، إنها خواتم الخطوبة والزفاف المصممة بأيدي محترفة لأشهر بيوت المجوهرات التي تستخدم التقنيات العالية بجودة فائقة تجعل خاتم العروس تحفة فنية وقطعة تزداد قيمتها عبر السنوات ، إنها خواتم الأحلام يمكنك مشاهدتها في هذا الألبوم الذي يضم العديد والعديد من أرقى وأفخم الخواتم السوليتير والذهبية المرصعة بالألماس والأحجار الكريمة.

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