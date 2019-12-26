تعتبر شوربة الخضار بالزبادي، من أكثر الأنواع التي يفضلها الكثير من الأشخاص، نظرًا لمذاقها الشهي واحتوائها على العديد من الخضراوات التي تفيد جسم الإنسان، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعداداها. وإليك طريقة عمل شوربة الخضار بالزبادي، على طريقة الشيف الشربيني. مقادير شوربة الخضار بالزبادي صدور دجاج بطاطس زعتر زيت زيتون ملح فلفل بسلة جزر كوسة مرقة Advertisements بصل زبادي نعناع طريقة تحضير شوربة الخضار بالزبادي - قطعي الخضراوات مكعبات صغيرة - ضعي في حلة على النار البصل مع الزيت وقلبيهم قليلا، ثم اضيفي البطاطس والجزر والبسلة والكوسا والزعتر الطازج. - اضيفي صدر الدجاجة كما هو دون تقطيع، والملح والفلفل. - قلبيهم قليلا ثم أضيفي المرقة، واتركيها لتغلي، ثم غطيها وخففي النار حتى تنضج الخضراوات والدجاج. - قلبي الزبادي مع ملعقتين دقيق واضيفيها للخضروات ارفعي صدر الدجاج. - استخدمي خلاط كهربائي لخلط الخضراوات، وقطعي الصدر ثم أعيديه إلى الحلة مرة أخرى اتركيها لتغلي مرة ثم أرفعيها عن النار وقدميها بعد تزيينها برشة نعناع طازج.

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