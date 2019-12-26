بينها الخيط.. 5 حلول لشد الوجه دون جراحة

شد الوجه لإخفاء التجاعيد والترهلات أحد الحلول التي تسعى لها السيدات دومًا مع تقدمهن في العُمر، ليظهرن ببشرة شبابية مُشرقة، دون تجاعيد.

وتعتمد السيدات مؤخرًا على العمليات الجراحية التي بدأت تتلاشى رويدًا رويدًا، مع التطورات الطبية.

وأوضح الدكتور محمد عماد الدين، استشاري جراحات التجميل، في بيان اليوم، التقنيات الكاملة لتجميل الوجه دون جراحة، والتي جاءت على النحو التالي:

الليزر

يعد شد الوجه بتقنية الليزر، هي الأشهر والأكثر استخدامًا في الأغراض التجميلية، فهو بديل آمن عن أغلب الجراحات التجميلية.

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الشد بالخيوط

تستخدم تلك التقنية لشد للترهلات البسيطة أو المتوسطة في الوجه، من خلال استخدام الخيوط للشد أسفل الجلد.

البوتكس

يعد أحد أشهر الحلول التي تستخدمها السيدات، خلال الفترة الأخيرة، لسهولتها وسرعة ظهور نتائجها، وتكاليفها التي تعد الأبسط، إلا إنها تترك بعض المشكلات السلبية على النحو التالي:

النتائج لا تدوم أكثر من سنة.

تحتاج لتكرار إجراء الحقن كل فترة، بحسب ما يحدده الطبيب.

البلازما

تستخدم حقن البلازما لشد الوجه، كما إنها تعمل على زيادة إنتاج الكولاجين، ما يعمل على ملء خطوط التجاعيد وإخفائها.

الهايفو

وهو ما يعرف بالموجات فوق الصوتية شديدة التركيز، ويعد تقنية بديلة للتدخل الجراحي في شد الوجه، الذي يستخدم في تحسين علامات الشيخوخة وشد الترهلات، ورفع الحاجبين وشد الجفون والعنق وتحديد الفك السفلي.