الامارات | 5 نصائح بسيطة للحفاظ على جمال شعركِ

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح بسيطة للحفاظ على جمال شعركِ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد الحصول على شعر صحي ولامع، قاسماً مشتركاً بين النساء، إذ تعمل كل امرأة على الحفاظ على «تاج رأسها» الذي يضفي عليها جمالاً خاصاً.

وذكرت مجلة «فرويندين» أنه يمكن الحصول على شعر لامع من خلال إجراء بعض التغييرات الطفيفة على روتين العناية. وقدمت المجلة الألمانية بعض النصائح المفيدة، وهنا خمس منها:

الشامبو المناسب

ربما يرجع عدم لمعان الشعر إلى استعمال شامبو خطأ، نظراً لأن كل نوع من أنواع الشعر له احتياجات فردية، كما أن لكل شامبو تأثيره المختلف، وعادة ما يحتوي الشامبو، الذي يساعد على لمعان الشعر، على جزيئات صغيرة تعطي الشعر بريقاً ولمعاناً.

قبل الغسل

عادة ما يتم استعمال زيت الشعر بعد الغسل، ولكن هناك حيلة بسيطة تساعد على لمعان الشعر بشكل رائع، وذلك من خلال وضع بضع قطرات من زيت الشعر في راحة اليد وفرك الشعر قبل غسله، وبعد ذلك يتم تدليك فروة الرأس بالزيت بشكل أساسي من أجل تنشيط تدفق الدم إلى فروة الرأس وبصيلات الشعر، علاوة على أن زيت الشعر يعمل على تنظيف الجذور ويزودها بالعناصر المغذية، كما أنه يقوي تركيبة الشعر، ويمنع جفاف الشعر بفعل الماء الساخن.

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منشفة ناعمة

على الرغم من أن فرك الشعر بقوة يؤدي إلى تجفيفه بسرعة، إلا أنه يضر تركيبة الشعر الحساسة عندما يكون مبتلاً، ولذلك نصحت المجلة الألمانية باستعمال منشفة ناعمة عند تجفيف الشعر بعد غسله.

مجفف الشعر

يجب عدم استعمال مجفف الشعر بعد غسل الشعر مباشرة، لأن السخونة تضر الشعر الحساس، يفضل ترك الشعر المغسول لبعض الوقت قبل تجفيفه بواسطة المجفف، كما يجب توجيه الهواء الساخن إلى أطراف الشعر وضبط المجفف على درجة حرارة متوسطة، مع ضرورة استعمال وسائل الحماية من السخونة.

التغذية المتوازنة

يحتاج الشعر إلى كثير من الفيتامينات والمعادن، التي تتوافر بشكل أساسي في الخضراوات والفاكهة الطازجة، كما يجب الإكثار من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب، الموجود في البيض والشوفان وحليب الأبقار.