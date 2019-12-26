الامارات | جماليات بعدسات المصورين.. ضمن مسارين في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن جماليات بعدسات المصورين.. ضمن مسارين في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لتلبية شغف العديد من المصورين المحترفين والموهوبين من داخل الدولة وخارجها، كشفت «جولة سياحية في الشارقة» عن توفيرها فرصةً لعشاق التصوير لاقتناص عشرات اللقطات، والحصول على صور مميزة تُلخّص جماليات الإمارة، وتأخذهم في رحلة شيّقة بين وجهاتها ضمن مسارين مختلفين.

وأشارت إلى أنه سيتسنّى للمصوّرين من خلال حافلات «جولة سياحية في الشارقة»، اكتشاف جماليات الإمارة التاريخية والتراثية والترفيهية، إذ سيتمكنون عند صعود المسار الأحمر «الجولة الترفيهية»، من عبور 13 محطة يستغرق المرور بها ساعة ونصف الساعة؛ وتنطلق من السوق المركزي، مروراً بواحة النخيل، وصولاً إلى مسجد النور، ومن ثم واجهة المجاز المائية، مروراً بمسرح المجاز وحدائق المنتزه؛ ومن ثم تتجه الحافلة إلى شاطئ الخان 1 و2، ومربى الشارقة للأحياء المائية والقصباء، ومركز صحارى للتسوق، وانتهاءً بسيتي سنتر الشارقة.

Advertisements

كما سيتمكن المصوّرون من التقاط مجموعة من الصور عبر المسار الأخضر «الجولة الثقافية»، والذي يتكون من ثماني محطات يستغرق المرور بها 75 دقيقة؛ تبدأ من السوق المركزي، وسوق السمك، وقلب الشارقة، ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، والغرفة الماطرة، ومنتجع راديسون بلو، وميدان الثقافة، وانتهاءً بميغامول.

تحتوي حافلة الجولة السياحية في الشارقة، على جزء مكشوف من الطابق العلوي، ما يسهّل على المصورين إمكانية التحرك والتقاط الصور البانورامية وبزوايا مختلفة، لتكوين مشهد متكامل يعكس جمالية الشارقة والوجهات المميّزة فيها. وتوفر «جولة سياحية في الشارقة»، خدمة الركوب والنزول حسب الرغبة، لتسهل على المصوّرين زيارة جميع معالم الشارقة السياحية، والتقاط العديد من الصور لجميع الوجهات التي تتوقف عندها الحافلة، خلال مدة زمنية قصيرة، وفي مختلف المواعيد والفصول.

• 13 محطة يستغرق المرور بها ساعة ونصف الساعة في المسار الأحمر.