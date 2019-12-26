الامارات | ستينيّ يسرق بنكاً ويلقي الأموال على المارّة

شكرا لقرائتكم خبر عن ستينيّ يسرق بنكاً ويلقي الأموال على المارّة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة ووسائل إعلام، أمس، إنه تم القبض على رجل ذي لحية لاتهامه بسرقة بنك في كولورادو، وإلقاء الأموال المسروقة على المارة في الهواء صائحاً «عيد ميلاد سعيد».

وذكر تقرير الشرطة أنه قبض على ديفيد واين أوليفر (65 عاماً) في مقهى، بعدما استهدف بنكاً أكاديمياً في كولورادو سبرينجس بعد ظهر يوم الاثنين.

وأضافت الشرطة أن المشتبه فيه «هدد باستخدام سلاح»، وترك البنك وفي حوزته مبلغ نقدي لم يكشف عنه.

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وذكرت محطة «كيه.كيه.تي.في» التلفزيونية في كولورادو سبرينجس، أن شاهد العيان ديون باسكال قال إن أوليفر خرج من البنك وألقى الأموال «في جميع أنحاء المكان».

ونقلت المحطة عن باسكال قوله «بدأ في إلقاء المال من الحقيبة قبل أن يصيح قائلاً: عيد ميلاد سعيد».

وقال باسكال للمحطة إن المارة جمعوا بعض النقود وأعادوها للبنك، في حين توجه أوليفر إلى مقهى وجلس، وكان في ما يبدو ينتظر إلقاء الشرطة القبض عليه.