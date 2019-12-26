الامارات | وصفة «ألمانية» لمواجهة جفاف الشفاه

شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة «ألمانية» لمواجهة جفاف الشفاه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت خبيرة التغذية الألمانية، إمكه ريزه، إن جفاف الشفاه يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية؛ إذ قد يشير إلى مشكلات صحية.

وأوضحت أن جفاف الشفاه قد يشير إلى نقص فيتامين B12 أو الحديد أو قلة السوائل بالجسم. لذا ينبغي أن يتضمن النظام الغذائي اللحوم والأسماك بشكل كافٍ، مع مراعاة شرب السوائل بمعدل نحو لترين يومياً.

كما يمكن مواجهة جفاف الشفاه والتشقق الناجم عنه من خلال استخدام مستحضرات العناية بالشفاه، التي تحتوي على مواد ترطيب، مثل زبدة الشيا أو زبدة الكاكاو أو عسل النحل أو شمع النحل أو زيت الزيتون أو زيت الخروع.