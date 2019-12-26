الامارات | جداريات ومعارض «مرايا» تلوّن أعمال مهرجان الفنون الإسلامية

شكرا لقرائتكم خبر عن جداريات ومعارض «مرايا» تلوّن أعمال مهرجان الفنون الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز مرايا للفنون، المؤسسة الإبداعية غير الربحية التي تعنى بتقديم دعمها الكامل للفنانين والمصممين الناشئين، عن استمرار برامج المركز ضمن فعاليات الدورة الـ22 من مهرجان الفنون الإسلامية «مدى» في الشارقة.

وبالإضافة إلى معرض «إزهار» للفنان الصيني لي هونجبو، يقدم المركز معرض «قوس الصفر» للفنان الأسترالي جيمس تابسكوت، ومعرض الفنان المصري أحمد قرعلي «روح المدينة» في الطابق الثاني للمركز.

كما كشف مركز مرايا للفنون عن جداريات جديدة، إحداها تحمل عنوان «جدارية 2» للثنائي الفني مجدي الكفراوي ومحمود عبدالعزيز، والأخرى تحمل عنوان «الحديقة الهندسية» للفنان الروسي دانيلا شوزي.

واستوحي معرض «قوس الصفر» من انتشار استخدام المياه في نمط العمارة الإسلامية وتصميم الحدائق، وصمم الفنان جيمس تابسكوت عمله بهدف ابتكار تجربة مكانية فريدة من نوعها. ويعتبر «قوس الصفر» انعكاساً لتأثّر الفنان بجماليّات الفن الإسلامي، إذ يجد أنّ الملمس هو الصفة التي تُسهّل التجربة الشخصيّة لشيء محدّد، وتسمح الصفات الملمسيّة للمواد في الفن الإسلاميّ بتجاوز حالتها المألوفة لتصبح جديدة وفريدة تماماً.

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أما «روح المدينة»، فيتكون العمل من طبقات متتالية من قماش الشيفون الذي يتخلله الضوء. ويتنوع العمل بين التركيب الفني والمجسمات من خلال استخدام الضوء أو النور كمادة رئيسة، وهو ما يحدد الشكل الكامل للعمل.

ويقدم أحمد قرعلي مجسمات جديدة لروح المدينة كل عام تعكس تفسيره لها. ولعام 2019 اهتدى الفنان الى استخدام النور الذي يمثل الروح التي تمدنا بالقوة وقت الصلاة والعمل.

أما معرض «إزهار»، وهو من إشراف القيّمة الفنية جولاين فريزل، فيقدم فيه الفنان لي هونجبو صياغة لأشكال الأسلحة من خلال مجسمات ورقية ملونة مفعمة بالحيوية شبيهة بمشهد المناظر الطبيعية للزهور، كما يتكون التركيب من أشكال هندسية مستوحاة من الزخارف الإسلامية الفنية.

ومن خلال الرسم، والتركيبات الفنية وفنّ الشارع أمضى الفنان دانيلا شوزي أكثر من 10 سنوات من العمل في تطوير تقنية للكتابة على الجدران ثلاثيّة الأبعاد، وتعد جدارية «الحديقة الهندسيّة» مستوحاة من طفولته في موسكو التي أمضاها محاطاً بالجدران المليئة بالكتابة والثقافة البصرية في المدينة النابضة بالحياة.