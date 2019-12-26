الامارات | «مركز زايد ببكين» يهدي آخر إصداراتها إلى جامعة زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز زايد ببكين» يهدي آخر إصداراتها إلى جامعة زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت جامعة زايد منحة من الكتب القيّمة، مهداة من مكتبة مركز الشيخ زايد في بكين، وتمثل آخر إصداراتها في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والدراسات القرآنية، باللغات العربية والإنجليزية والصينية.

وأشاد مدير الجامعة، الدكتور رياض المهيدب، بالتعاون مع المؤسسات الثقافية والتعليمية والعلمية في الصين، معرباً عن أمله أن يزيد هذا التعاون من فرص التبادل العلمي والثقافي، ويلبي الاهتمام بالتقارب والتحاور مع الثقافة الصينية، التي تحظى بمكانة في الحضور المعرفي والتراث الحضاري والإنساني.

جاء ذلك خلال اجتماع المهيدب، مع أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني بجامعة الدراسات الأجنبية في بكين، وانغ دينغ هوا، والوفد المرافق له، بفرع جامعة زايد في أبوظبي، بحضور عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأسرة معهد «كونفوشيوس» للغة والثقافة الصينيتين في الجامعة، وعدد من الطالبات أعضاء النادي الصيني. وأشار المهيدب إلى أن وزارة التربية والتعليم في الإمارات بدأت منذ عام 2017 تنفيذ برنامج تعليم اللغة الصينية في المدارس، وفي هذا العام يتبنى عدد من المدارس الحكومية في الإمارات الصينية كلغة ثالثة.

من جهته، أوضح وانغ دينغ هوا، أن مكتبة مركز الشيخ زايد في بكين أُطلقت خلال حلول الصين ضيف شرف على معرض أبوظبي الدولي للكتاب في أبريل ٢٠١٧، مضيفاً «اليوم يسعدنا أن نرى أن المكتبة قد حققت إنجازات خلال عامين فقط». وأضاف أن المكتبة أصدرت نحو 40 كتاباً في سلاسل «التبادل والتدارس بين الحضارتين الصينية والعربية»، و«الترجمة الصينية والعربية الكلاسيكية»، و«الأعمال الأدبية الصينية المعاصرة»، واختير معظمها في مشروع «الحزام والطريق للنشر» الذي يعد من أهم المشروعات الثقافية لمبادرة «الحزام والطريق».