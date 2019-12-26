الامارات | المخيم الكشفي ينطلق في محمية المرموم بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن المخيم الكشفي ينطلق في محمية المرموم بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس، فعاليات المخيم الكشفي الخليجي في محمية المرموم بدبي، الذي يستمر حتى 29 ديسمبر الجاري.

وتشارك في المخيم، الذي ينظم برعاية نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس جمعية توعية الأحداث في دبي الفريق ضاحي خلفان، جمعيات الكشافة في كل من السعودية ومصر سلطنة عمان والأردن والكويت والإمارات، تعزيزاً للدور الإيجابي الذي تلعبه الحركة الكشفية في مجال البيئة، والمساهمة في التوعية والاهتمام بالحياة الطبيعية في محمية المرموم بدبي.

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وحضر افتتاح المخيم نائب رئيس مجلس إدارة توعية ورعاية الأحداث سلطان صقر السويدي، ورئيس مجلس إدرة جمعية كشافة الإمارات الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، وعدد من المسؤولين.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمخيم باقة من الأنشطة المتنوعة والمغامرات الكشفية والبيئية والأنشطة التي تعزز مفاهيم حماية البيئة والحياة البرية، إضافة إلى عروض للفرق المشاركة وورش العمل.