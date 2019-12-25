بحضن وشراب وشجرة.. محمد صلاح يحتفل بالكريسماس في منزله

شارك محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، متابعيه صورة أثناء احتفاله بأعياد الكريسماس، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واحتفل صلاح بالكريسماس في أجواء عائلية بعيدًا عن الصخب والأضواء، حيث ظهر في الصورة أمام شجرة عيد الميلاد، محتضنًا زوجته ماجي، وابنته مكة.

وظهر اللاعب بملابس بسيطة كاجوال، باللون الأسود، في حين ارتدت ماجي بنطلون أسود مع سترة برقبة، مع حجاب أبيض منقوش دون أن ترتدي حذاء، معتمدة على الجوارب فقط، وبالمثل ظهرت "مكة" بجيبة كاروهات، وسترة سوداء، مع جوارب سوداء طويلة دون حذاء.

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وتفاعل عدد من المتابعين مع صورة اللاعب، وأشادوا بها.

وكان محمد صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية، وذلك بعد فوز فريقه ليفربول الإنجليزي على نظيره فلامنجو البرازيلي بنتيجة هدف مقابل لا شىء، أحرزه روبرتو فيرمينو في الدقيقة 99.