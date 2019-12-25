هبة مجدي تخفي وجه ابنتها عبر إنستجرام: "Merry Christmas"

انضمت الفنانة الشابة هبة مجدي إلى قائمة الفنانات، اللائي يخفين وجوه أبناءهن، خلال الصور الفوتوغرافية التي يشاركن بها جمهورهن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت "مجدي"، اليوم، متابعيها بعدة صور بصحبة ابنتها "دهب" خلال الاحتفال بالكريسماس، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وأظهرت الصور هبة بصحبة شخص يرتدي زي "بابا نويل" مع ابنتها التي ظهرت بشعر طويل باللون الفاتح، وحرصت على وضع "إيموجي" على وجهها، لتخفي ملامحها، مُعلقة: "Merry Christmas".

وتعرضت الفنانة لانتقاد لاذع من قِبل بعض المتابعون، على هذا الأمر، فعلقت متابعة: "على فكرة حركة سخيفة جدًا لو مش عايزة حد يشوفها متحطيش صورتها من الأول".

وقالت أخرى: "هو إيه السر في إنك تغطي وشها يعني، محدش خلف غيرك ما بنات نانسي عجرم وبنات رضوى الشربيني زي القمر وعادي".