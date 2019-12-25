أول تعليق من مي عمر بعد انتقادها لارتداء فستان بـ240 مليون جنيه

أبدت الفنانة مي عمر سعادتها بعد ظهورها كـ"موديل" في عرض الأزياء رقم 100 للمصمم هاني البحيري، بفستان زفاف مرصع بالألماس، تصل تكلفته 15 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 240 مليون جنيه، قائلة: "تهانينا لصديقي العزيز هاني البحيري على عرض الأزياء 100 الخاص بك".

وأضافت مي باللغة الإنجليزية، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "لقد كان من دواعي سروري أن أكون جزءًا من الاحتفال بامتيازك"، موجهة الشكر لمصفف شعرها "الصغير"، وخبيرة تجميل دينا راغب المسؤولة عن وضع مكياج لها، مرفقة صورتين ومقطع فيديو لها بفستان الزفاف المرصع بالألماس.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد عن 120 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "زي القمر كالعادة"، و"تبزير أوفر في المجوهرات"، و"الإطلالة مذهلة".

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وعلق شاب على الصورة: "اللهُم هون برد الشتاء على الفقراء والمساكين ومن لا مأوى لهم غيرك يا رب"، ما اعتبره البعض انتقاد غير مباشر لسعر الفستان وكونه قصير و"مكشوف"، لترد الفنانة: "اللهم آمين"، فعلق متابع: "نفسي أعرف شعورك إيه وأنتي لبساه.. مفكرتيش فى الناس إللي بتاكل من الزبالة، طيب والناس إللي مش بتلقى بطانية تتغطى وإللي عنده ابن عيان وبيموت، لإنه ممعهوش ثمن العلاج".

وأضاف ثاني: "أيوة افضلي ادعي وقولي آمين وأنتي قادرة تعملي كدة، قادرة تساعدي الفقراء والمساكين ومن لا مأوى لهم هه"، وأضافت أخرى: "يا ستي دا يقصد حاجه تانية افهمي"، وعلقت رابعة: "هو ده اللي بـ15 مليون دولار.. ده أنا عامل باقة بـ100 جنيه وبتحسر عليها كل شهر، أنا كنت فاكر الخبر ده فيك".

وتألقت "مي" بفستان قصير من الأمام، بحمالات رفيعة، له "اكستنشن" طويل للغاية من الخلف، بذيل عريض، مُرصع كاملًا بالألماسات، مع طرحة طويلة وعريضة مُطعمة بالألماسات الصغيرة.

وشهد عرض الأزياء الـ100 في مصر، لمصمم الأزياء المصري والعالمي هاني البحيري، حضور مجموعة من نجوم الفن والإعلام والمجتمع، أبرزهم: نرمين الفقي ورجاء الجداوي، وأحياه الفنان اللبناني وائل جسار.