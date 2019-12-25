"مصدر دعمي الأول".. كيف تحدثت هنادي مهنا عن خطيبها أحمد خالد صالح

تحتفل الفنانة هنادي مهنا بخطبتها على الفنان أحمد خالد صالح، الجمعة المقبلة، حسبما أعلن والدها الموسيقار هاني مهنا، في تصريحات لبرنامج "et" بالعربي.

وأكد "مهنا"، أن خِطبة ابنته ستقام في حفل عائلي، وحضور عدد من أصدقائهما المقربين.

وتجمع هنادي وصالح علاقة صداقة، حيث ظهرا سويًا من قبل خلال مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، وحفل توزيع جوائز كأس "إينرجي للدراما".

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ووجهت "مهنا" رسالة للفنان أحمد خالد صالح، 2 أكتوبر الماضي، عقب حفل توزيع جوائز كأس "إينرجي للدراما"، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت هنادي حينها صورة تجمعها بالأخير، قائلة: "أفضل ممثل صاعد ‏وأفضل ممثلة صاعدة، هو مصدر دعمي الأول الذي أعطاني الأمل حينما كنت يائسة".

ثم وجهت له الشُكر، قائلة: "أشكرك على كل ما فعلته من أجلي، أتمنى أن ‏ننجح دائمًا معًا".

ومن المنتظر عرض فيلم "بنات ثانوي"، خلال الفترة المقبلة، الذي تشارك به الفنانة هنادي مهنا، أمام كل من: جميلة عوض، مي الغيطي، محمد الشرنوبي ومحمد عادل"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.