محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مادي غيث: إذا كنت ممن يعانون من ضغط الدم المنخفض يجب عليك اتباع أطعمة ومشروبات معينة تساهم في ضبط ضغط الدم، دون الحاجة للعلاج الدوائي. نستعرض لكم في "إنفوجراف" قائمة بتلك المأكولات والمشروبات. لقراءة المزيد عن: لضبط الضغط المنخفض.. تناول هذه الأطعمة والمشروبات.. اضغط هنــــا.

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