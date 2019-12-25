"كونوا سندا".. دراسة: زيادة السعادة والنجاح يعتمد على شريك الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

اختيار شريك حياتك المناسب قد يساعدك على النجاح في حياتك وعملك، ويجعلك قادرًا على تحمل آلام الحياة بطريقة أقوى، وهذا ما أوضحته دراسة حديثة تابعة لجامعة كارنيجي، بحسب ما أوضح موقع "برايت سايد".

توصلت دراسة نشرتها جامعة كارنيجي، أن الدعم من شريك الحياة يعطي للشخص فرصة أكبر للنجاح في الحياة.

وشارك 163 من الأزواج في تجربة، حيث عرض الباحثون على الأشخاص اختيارين إما لحل لغز سهل أو تحدي أنفسهم ومحاولة الفوز بجائزة كبيرة.

وسجل الباحثون الطريقة التي تفاعل بها الأزواج مع بعضهم البعض قبل اتخاذ قرارهم، كان هناك مشاركون واصل أزواجهن تشجيعهم على اختيار خيار التنافس على جائزة، بينما كان هناك أيضًا زوجات غير واثقين أو حتى لا يشجعون أزواجهم.

كما قام الباحثون بتجربة جديدة مع نفس الأزواج بعد 6 أشهر واكتشفوا أن أولئك الذين قبلوا التحدي المتمثل في التنافس على جائزة، نمت شخصيتهم بشكل أفضل وكانت حياتهم سعيدة أكثر على عكس الفريق الآخر.

هناك العديد من الأمثلة بين المشاهير والقادة العظماء الذين اعترفوا علنًا بأن أزواجهم لعبوا دورًا رئيسيًا في نجاحهم.

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في خطابه 2017، ذكر مارك زوكربيرج ، أن زوجته بريسيلا ألهمته للتطوع بوقته في العمل الاجتماعي، مؤكدًا أنها كانت أهم شخص في حياته.

وأوضحت الفنانة بيونسيه أن زوجها دائم الدعم لها على كافة المستويات، وأكدت في أحدى المقابلات أنها لم تكن لتصل لنجاحها لولا زوجها.

كذلك اعترف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في لقاء مع أوبرا وينفري، أن زوجته هي السبب الرئيسي في الحفاظ على تفكيره المتزن، والتعامل مع ضغوط الحياة، ووصفها بأنها الصخرة التي يتكئ عليها كل يوم.