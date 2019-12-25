أضرار لا تعرفها عن الحرنكش.. هكذا تحمي نفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يحتوي الحرنكش على العديد من العناصر الغذائية والفوائد الصحية، وعلى رأسها تقوية المناعة والعظام والوقاية من سرطان القولون، في حين يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمشكلات صحية لدى بعض الحالات.

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